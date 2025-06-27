Адское пекло, муссоны и медузы: 10 популярных курортов, которые летом превращаются в кошмар Многие популярные у туристов страны становятся невыносимыми летом. Где-то климат, где-то природные катаклизмы или другие факторы, которые не позволят вам полноценно отдохнуть. Life.ru собрал список таких стран. 27 июня, 05:01 Колоритная Куба — одна из стран, где летом не сезон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamira

Куда поехать летом отдохнуть? Вопрос, который волнует большинство любителей путешествовать. В некоторых странах сильно жарко, в других, наоборот, начинается период дождей. Рассказываем, на какие курорты точно лучше не ездить летом.

Когда лучше ехать в ОАЭ: сезоны 2025 и температурные рекорды

Отдых в Объединённых Арабских Эмиратах летом — настоящее испытание. Обычно температура воздуха поднимается от +40 до +50 °C. Самый знойный месяц — июль. Туроператоры, как правило, предлагают бюджетные варианты именно летом потому, что спрос на эти даты очень низкий.

В Эмиратах летом стоит удушающая жара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov

При этом и Персидский залив прогревается до +30 °C, поэтому охладиться в воде точно не получится. В Дубае и Абу-Даби из-за жары многие развлечения (например, парки и экскурсии по пустыне) переносят на вечер или отменяют.

Лучшее время для поездки в ОАЭ: ноябрь – апрель (идеально), май и октябрь — терпимо.

Сезон дождей в Таиланде 2025: какие курорты лучше избегать

Таиланд — направление, которое активно развивается и ежегодно улучшает свой сервис, оправданно пользуется высоким спросом у туристов. Только вот летом почти на всех курортах начинается сезон дождей, которые мешают насладиться в полной мере пляжным отдыхом. Также важно учесть, что в дождливую погоду в Таиланде активизируются комары, некоторые могут переносить лихорадку Денге. Риск есть не только летом, а круглый год в дождливых районах.

Наиболее сильные дожди идут на островах Пхукет, Чанг и в провинции Краби. А вот в западной части — на Самуи, Пхангане и в Хуахине — погода в летнее время идеальная. Поэтому с июля по август лучше отправляться туда.

Лучшее время для поездки в Таиланд: чтобы полностью насладиться островной жизнью, приезжать стоит в период с ноября по март.

Лучший период отдыха в Таиланде — с ноября по март. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VarnaK

Египет летом 2025: где прохладнее — Хургада или Шарм-эль-Шейх

Путешествие в Египет считается достаточно бюджетным, поэтому сюда едет огромное количество людей. Только вот летом в центре страны всегда пекло, жара и духота. С июля по август обычно температура воздуха держится в районе +40 °C. В Каире и Белых пустынях находиться практически невозможно — пыль, песок и сухой воздух вдобавок к жаре сильно изматывают организм. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде ветер смягчает жару, но вода в Красном море очень тёплая. В начале июня в Средиземном море много медуз (самый пик весной), в Красном море их значительно меньше.

В летнее время лучше отправиться на курорты Египта, расположенные на средиземноморском побережье. Как правило, там температура на несколько градусов ниже.

Лучшее время для посещения Египта: весной и осенью в стране стоит тёплая комфортная погода.

В Египте летом удушающая жара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Patryk Kosmider

Турция летом 2025: где меньше всего туристов и прохладнее

Курорты Турции с традиционным «олл инклюзив» много лет привлекают туристов. Только вот хорошо отдохнуть летом в любимой многими стране можно не везде.

Есть нюансы в начале летнего сезона. И дело даже не в погодных условиях, а в традициях страны. Как правило, в первые дни жаркого сезона все отели заполнены местными туристами, которые отдыхают после Рамадана. В этот период очень высокие цены, а на пляжах сложно найти свободное место.

В июле и августе в Турции очень жарко в Анталье и на побережье Средиземного моря (Аланья, Сиде, Белек, Кемер), Мармарисе, Бодруме, Датче (Эгейское море), Фетхие, Олюденизе, Каппадокии, Конье, Денизли – Памуккале. Летом чуть комфортнее будет отдыхать на Эгейском побережье, в Стамбуле, Трабзоне, Ризе, Чешме, Измире, Айвалыке, Дидиме.

Летом в Турции лучше всего на Эгейском побережье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nejdet Duzen

Лучшее время для посещения Турции: сентябрь и октябрь — будет и комфорт, и тепло.

Вьетнам в сезон дождей 2025: куда поехать без риска

Вьетнам — ещё одна бюджетная страна, куда многие отправляются отдыхать. На юге страны летом, как правило, обильные дожди. На острове Фукуок ливни в основном в августе, а в Хошимине они льют с июня по сентябрь. И весь этот период активно размножаются комары.

На курортах Хойан, Хюэ, Нячанг, Дананг в июле температура держится около +35 °C и высокая влажность. К тому же это любимый период для китайских и местных туристов, которые займут все пляжи. Они любят проводить время около береговой линии, превращая море в суп из тел.

Летом во Вьетнаме лучше в центральных регионах, например в Нячанге. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dong Nhat Huy

Лучшее время для поездки во Вьетнам:

Северный Вьетнам (Ханой, Сапа, Халонг, Ниньбинь): октябрь – ноябрь и март – апрель Центральный Вьетнам (Дананг, Хойан, Хюэ, Нячанг): февраль – май Южный Вьетнам (Хошимин, Фукуок, Далат, Муйне, Вунгтау): декабрь – апрель (сухой сезон)

Альтернатива Гоа: куда поехать в Индии в июне 2025

Индия, а особенно Гоа, много лет является одним из любимых направлений российских туристов. Недорогая страна с яркой культурой всегда привлекает отдыхающих. Однако в Центральную Индию не стоит ехать летом. В этот период там сезон обильных дождей. Из-за них часто реки выходят из берегов, случаются потопы, которые парализуют передвижение по воде между городами и островами. А ещё в этот период активны малярийные комары, а также скорпионы.

На Гоа и Карнатаке в летнее время начинается сезон муссонов. Ливни и высокая влажность мешают наслаждаться отдыхом и значительно влияют на самочувствие. Но если вы хотите посетить эту сказочную страну именно летом, то стоит поехать на север Индии. Например, в Гималаях средняя температура летом от +18 до +24 °С. В Гималаях летом действительно прохладно, но это не пляжный отдых, а трекинг.

В Индию лучше не ездить летом из-за муссонов и ливней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / yukihipo

Лучшее время для посещения Индии: самое оптимальное и комфортное время в этой экзотической стране — с ноября по апрель.

Сезон ураганов на Кубе 2025: даты и безопасные зоны

Чтобы получить удовольствие от отдыха на Кубе, нужно приезжать в правильное время. С августа до октября там начинается сезон ураганов. Часто скорость ветра достигает 60 км/ч, а иногда приходят самые страшные ураганы — это «Сэнди» и «Долли». Туристам и местным жителям страны запрещено выходить в город и на пляжи, отменяются рейсы.

Помните, что в начале лета на Кубе меньше шансов застать неблагоприятную погоду.

На Кубе летом высока вероятность ураганов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dave85

Лучшее время для посещения Кубы: идеальным считается сезон с декабря по март.

Когда начинается сезон в Испании: календарь 2025

Испания манит туристов своей культурой, пляжами, вкусной едой и футболом. Пик сезона наступает с июля по август. В этот период самая жаркая погода и огромное количество приезжих, причём и местных, и европейских. Испанцы любят брать отпуска в разгар лета, поэтому найти свободное место на пляже будет крайне сложно. К тому же в этот период самые высокие цены (из-за высокого спроса). В Барселоне и Валенсии из-за влажности жара переносится тяжелее, чем, например, на Канарах.

Летом в Испанию лучше ездить или в начале июня, или в конце августа. Температура воздуха в этот период не такая высокая, а цены находятся на своём привычном уровне.

Летом в Испании жарко, дорого и очень много приезжих. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Prokopenko

Лучшее время для посещения Испании: начало июня, конец августа и сентябрь.

Пляжный сезон в Италии 2025: лучшие месяцы для отдыха

Италия — страна моды, шопинга и знаменитого культурного наследия. Туристы сюда приезжают круглый год.

Пляжный сезон в Италии начинается в конце мая и продолжается до октября. Важно помнить, что самая жара приходится на июль и август. В июле-августе в Риме и Флоренции может быть невыносимо жарко (+38 °C и выше). Бархатный сезон начинается в конце мая. В июле и августе комфортно только на севере и в восточной части Италии — это Милан, Турин, Верона, Венеция. Правда, в этот период там может быть многолюдно.

В Италии комфортнее всего весной и осенью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Лучшее время для посещения Италии: весной и осенью в стране тепло и намного меньше туристов, чем летом.

Когда лучше ехать на Сейшелы: сезоны 2025 года

На Сейшелы туристы приезжают круглый год. Только вот летний отпуск там может вас полностью разочаровать. В этот период на Сейшелах бушуют сильные ветры и появляются большие волны. Про катера, паромы и лодки можно сразу забыть. К тому же и купаться в океане будет неприятно — всё из-за огромного количества водорослей, которые выбрасывает к берегу мощный ветер с юго-востока. На некоторых островах (например, Праслен) волны меньше, но дайвинг и снорклинг всё равно затруднены.

Если вы всё же хотите отправиться на острова летом, то стоит выбирать отдых на побережьях и в отелях в северной части.

На Сейшелы лучше не ездить летом из-за больших волн. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Matveev Aleksandr

Лучшее время для посещения Сейшел: прекрасная погода наблюдается в апреле, мае, октябре и ноябре.

Авторы Кира Громова