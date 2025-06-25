Самые недорогие курорты в России на июль: куда ещё остались билеты Чистые и удобные пляжи, активных отдых и оздоровительные процедуры — всё это сегодня можно найти на российских просторах. Главные плюсы здесь — это три «не»: недалеко, недорого, немноголюдно. Life.ru рассказывает, где можно провести отпуск не хуже, чем за рубежом. 25 июня, 06:01 Пляж Светлогорска Калининградской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Srg Gushchin

Курорты Краснодарского края

Здесь сразу два южных моря России: Азовское и Чёрное, так что есть возможность выбрать место отдыха по своим предпочтениям, ведь одним важнее волны и песок, другим — комфорт и развитая инфраструктура. В июле на Кубани вода прогревается до плюс 27–28 °C, а воздух до плюс 30 °C, но свежие бризы позволяют легко переносить жару.

Азовское побережье

Азовское — самое мелкое море в мире, дно ровное, средняя глубина — порядка 7,5 метра, поэтому идеально подходит для отдыха с малышами. Причём никакого цветения воды и медуз у берега. Много бухточек и лиманов для любителей кайтинга и виндсёрфинга.

Ейск — центральная локация региона. Здесь — пологий спуск в воду, безопасные оборудованные пляжи, аквапарк, океанариум и множество развлечений на любой вкус. Пляжей в достатке: Центральный — безопасный и оборудованный, с пунктами проката, детский «лягушатник» с надувными батутами и водными горками, а ещё Молодёжный — для самых активных.

Курортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море. Фото © РИА «Новости» / Виталий Тимкив

Поменьше цивилизации (но и народу при этом) в курортных сёлах и городках. Из самых бюджетных — Кучугуры с термальными минеральными источниками, станицы Должанская (там палаточные лагеря у чистейших пляжей с сосновым лесом), Пересыпь и Щёлкино. Темрюк и солёное Ханское озеро дополнят отдых оздоровительными процедурами, здешние целебные грязи не уступают по эффекту минеральной продукции Мёртвого моря.

Отдыхающие возвращаются и в одну из самых известных азовских локаций — Мариуполь. Город северного Приазовья почти полностью восстановил мирную жизнь. Местные жители отмечают, что море заметно очистилось. Были облагорожены песчаные пляжи, на берегу установили современные павильоны-беседки, стационарные мангалы, теневые навесы, лавочки, детские площадки и качели.

Дорога из Москвы туда и обратно (на одного): поездом от 7800 рублей, автобусом от 1200 рублей. Ужин на одного человека в среднем от 500 рублей, проживание (за ночь на двоих): от 800 рублей.

Черноморское побережье

Это 100 километров береговой линии между Туапсе и Новороссийском и 123 000 гектаров территорий с курортными посёлками, домами отдыха и рощами знаменитой пицундской сосны.

Черноморское побережье в районе города Туапсе. Фото © ТАСС / ЕА / Виталий Тимкив

Большой Геленджик — классика курортного юга, где туристическая инфраструктура ещё только развивается, поэтому отдых в даже новых отелях здесь пока дешёвый и тихий. Главный пляж города — Центральный, это 1,5 километра песчаного берега с удивительно плавным входом в море, инфраструктура близка к европейской.

Также из известных и недорогих курортов Геленджика — Возрождение и Пшада. В Кабардинке — чище и уютнее, а пляжи похожи на сочинские. Ещё дешевле в сёлах Береговое, Дивноморское, Прасковеевка и Джанхот. Главная достопримечательность Геленджика — легендарная скала Парус.

Дорога из Москвы туда и обратно (на одного): авиабилеты от 6000 рублей; автобус: от 3500 рублей. Средний чек за ужин на одного — от 1000 рублей, проживание (за ночь на двоих) от 590 рублей, экскурсии от 2000.

Балтийское побережье

Если хочется чистого воздуха, кафешек на побережье и пляжей без толкучки — вам сюда, в европейский колорит внутри России.

Зеленоградск и Светлогорск (Калининградская область)

Бесчисленные добродушные котики на аллеях и улочках с симпатичными особнячками и близость к знаменитой Куршской косе — основные достоинства калининградских городков. А если более серьёзно, то главное — сравнительно невысокие цены. Здесь гармонично сочетаются туристическая инфраструктура, удобные пляжи — песчаные и галечные (везде волнорезы), бодрящая прохладная волна даже в середине лета. И кругом спокойствие, только спокойствие, ведь совершенно некуда спешить.

Побережье Балтийского моря в районе города Светлогорск Калининградской области. Фото © РИА «Новости» / Владимир Федоренко

Самый простой и быстрый способ добраться до Калининграда — на самолёте. Билет из Москвы на одного в оба конца — от 12 000 рублей, загранпаспорт оформлять не нужно. А вот на поезд требуется специальное разрешение для одноразового пересечения границы — УПД-ЖД или открытая шенгенская виза. Билет от 7000 рублей туда и обратно. От Калининграда до курортов, например ближайшего Зеленоградска, ходят электричка и автобус, самые дешёвые отели в Зеленоградске — от 2–3 тысяч, но при бронировании можно найти и за 750 рублей.

Каспийское побережье

Самый южный регион России и единственный в Северо-Кавказском федеральном округе с выходом к морю, курорты которого сегодня вполне могут соперничать с черноморскими. Длина береговой линии Дагестана составляет более 500 километров, почти половину из которых занимают пляжи. Большинство из них песчаные, медуз нет. В прибрежных районах столицы — Махачкалы, где около 150 ясных дней в году, — 6 пляжей. Но столицу удобнее использовать как базу для однодневных туристических поездок в горы. Курортники же чаще выбирают спутник Махачкалы Каспийск — небольшой городок поблизости от аэропорта Махачкалы.

Каспийск в Дагестане. Фото © РИА «Новости» / Денис Абрамов

В Каспийске приезжих летом не так много, инфраструктура неплохая, исторических объектов достаточно, чтобы полюбоваться ими на прогулке после пляжа. Кстати, центральный городской пляж здесь песчаный, с мелкими ракушками и пологим входом в воду, без камней и водорослей. Есть навесы и прокат лежаков, душ и раздевалки — бесплатные, предлагают и водные развлечения, но при желании можно выбрать более тихие уголки. Для детей выделена специальная зона. В июле днём температура воздуха достигает 33 градусов. Также в Махачкале и Каспийске можно выбрать и забронировать экскурсию в горы, по водопадам, в древний Дербент или в соседнюю Чечню.

Стоит принять во внимание, что данный регион преимущественно мусульманский, а значит, здесь более консервативное отношение к поведению и манере одеваться.

Авиабилет из Москвы в Махачкалу на одного можно найти за 14000 рублей, поездка до Каспийска на такси около 500 рублей. Номер в отеле обойдётся в среднем от 4000 рублей, в гостевом доме или мини-отеле ещё есть места от 2800 в сутки, но цена может вырасти.

Кавказские минеральные воды

Ставрополье — традиционное недорогое направление для отдыха. Летом погода сухая и тёплая, регион славится десятками здравниц и отелей для лечения — это отдых и душой, и телом.

Пятигорск и Кисловодск входят в состав Кавказских Минеральных Вод (Кавминвод) — одного из старейших курортных регионов страны и традиционно недорогого направления для отдыха. Получить максимум удовольствия и улучшить своё здоровье можно в центрах реабилитации, пансионатах и санаториях с классической лечебной базой, бюветами с минеральной водой, углекисло-сероводородными бассейнами, стандартными номерами и великолепными парками.

Пятигорск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды. Билеты на одного пассажира в оба конца стоят в среднем от 23 000 рублей. Из Минвод минут за 40 можно доехать на такси, электричке, автобусе или маршрутке. Добраться до Кисловодска можно и поездом, билеты туда и обратно стоят от 14 000. А отели и апартаменты можно найти на любой вкус: от самых простых (от 4999 рублей, в санаториях дороже по сравнению с другими вариантами) до роскошных.

При выборе санаториев стоит учитывать, что в них меньше возможностей для активных развлечений и ночной жизни, часто соблюдается строгий режим дня, что подходит не всем. И в Кисловодске, и в Пятигорске много спа-отелей, в которых можно полежать в нарзанной ванне, снять нагрузку на позвоночник в бассейне, полечиться грязями и попариться в сауне или в бане. В окрестностях курортов расположены термальные источники.

Дорога из Москвы в одном направлении (на одного): самолётом от 13 000 рублей, поездом до Минвод и Кисловодска от 7000 рублей. Проживание (за ночь на двоих): от 3000 рублей, в хостелах дешевле.

Оренбургская область

В регионе активно модернизируют инфраструктуру и строят новые гостиницы.

В Соль-Илецке нет морского побережья — но здешнюю здравницу не зря называют «русским Мёртвым морем». По количеству солнечных дней — 285 в году — Соль-Илецк опережает сицилийское Палермо. А насыщенный солью воздух, влажность которого всего 35 процентов, — природный ингалятор. В естественных солёных шахтах организовано спелеолечение.

Семь окрестных озёр — Развал, Тузлучное, Голодные Воронки, Дунино, Новое, Малое Городское и Большое Городское образовались в результате добычи соли открытым способом. Минеральный состав каждого из них уникален: например, в озере Развал можно лежать на поверхности, не опасаясь уйти под воду, благодаря высокой концентрации соли. А озеро Дунино называют бромным за высокое содержание солей этого элемента, которые оказывают благотворное влияние на нервную систему. Его обитатель — редкого вида рачок с красивым названием Артемия Салина. Вода кажется красноватой, так как тельце членистоногих богато каротиноидами. Грязевые отложения помогают при заболеваниях опорно-двигательной системы, проблемах кожных покровов и других. Как и озеро Голодные Воронки, оно относится к грязерапным — содержащим и рапу (рассол), и лечебную грязь.

Озеро Тузлучное. Фото © ТАСС / Замир Усманов

Вход на территорию лечебных озёр платный. Процедуры с использованием лечебных вод и грязей необходимо строго дозировать. Специалисты рекомендуют находиться в воде не дольше 20 минут и не чаще 2-х раз в день. Зато в перерывах между оздоровительными сеансами можно познакомиться с местной культурой и традициями и вдоволь угощаться соль-илецкими дынями и арбузами. В Соль-Илецке есть парк аттракционов, культурный центр, много кафе и ресторанов, оттуда организовывают экскурсии.

Ближайший аэропорт — в Оренбурге, билеты в оба конца (за одного) от 16 450 рублей. Отели от 3000 за сутки, есть апартаменты от 2000 за сутки и коттеджи для большой компании.

Лайфхаки, как не переплатить за летний отдых

Сравнивайте цены на турсервисах;

Бронируйте заранее (за 30+ дней — скидки до 20%);

Выбирайте поездки на будние дни — на 40% дешевле;

Частный сектор всегда выгоднее гостиницы.

Авторы Валентина Станкевич