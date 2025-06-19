Изменения в выдаче загранпаспортов и визовых правилах в ЕС: актуальная информация на 2025 год С начала 2025 года в странах Евросоюза вступают в силу нововведения, касающиеся в том числе и россиян. Life.ru разобрался, как не столкнуться с отказом на границе и какие действия для путешествий в Евросоюз надо предпринять заранее. 19 июня, 06:01 Россияне могут оформить загранпаспорт двух типов — со сроком действия 5 или 10 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Что такое шенгенская виза

Шенгенская виза — это единое разрешение, позволяющее россиянам путешествовать по большинству европейских стран без оформления визы в каждую отдельно. По правилам Шенгенской зоны, она даёт право находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода и остаётся действительной во всех 29 государствах-участниках. При этом паспорт, с которым вы едете, должен быть действителен не менее трёх месяцев после даты выезда из зоны и выдан не более 10 лет назад.

В 2025 году россиянам становится сложнее: двенадцать стран (включая Бельгию, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию и другие) приостановили выдачу туристических «шенгенов», хотя в исключительных случаях визы всё же оформляют. Зато от Венгрии, Италии, Испании, Греции, Франции и Германии по-прежнему можно ожидать выдачи «шенгена» — хотя и с усиленным контролем, полностью подтверждёнными финансами, бронями жилья и авиабилетов.

Консульства ужесточили требования: консульский сбор вырос до €90, время рассмотрения — до 15 дней, а при углублённой проверке — до 45 дней. Летом 2025 года спрос на слоты впечатляющий: визовые центры на популярные направления заполняются за несколько дней и требуют подачи за 1,5–2 месяца до поездки.

В летний сезон желательно подать на визу как можно раньше. Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Изменения в выдаче шенгенских виз в 2025 году: что важно знать россиянам

С 2025 года въезд в Шенгенскую зону меняется: ЕС запускает новые системы контроля границ.

Первое нововведение — это система EES (Entry/Exit System), которая должна заработать с октября 2025 года. Она заменит привычную штамповку паспортов и будет автоматически фиксировать даты въезда и выезда, а также отслеживать соблюдение правила «90 дней в течение 180». При первом пересечении границы у россиян будут брать отпечатки четырёх пальцев и фотографировать лицо. Эти данные сохранятся в системе и будут использоваться при следующих визитах. Детей до 12 лет освобождают от сдачи отпечатков, но фото добавляется в базу обязательно. Вторая система — ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Это электронное разрешение на въезд, которое потребуется гражданам безвизовых стран (например, Украина, США, Грузия). Россиян это нововведение напрямую не касается, поскольку они въезжают в Шенген по визе. Тем не менее россияне с двойным гражданством или другим паспортом безвизовой страны должны будут оформлять ETIAS. Запуск системы ожидается не раньше конца 2026 года, то есть в полную силу она заработает уже в 2027-м.

Что именно изменится на границе? Во-первых, штампов больше не будет — все данные будут фиксироваться в электронном виде. Во-вторых, каждый турист будет «привязан» к своему цифровому профилю, в котором указаны все въезды и выезды, и даже незначительное превышение срока пребывания может повлечь автоматический запрет на последующие поездки. Это значит, что теперь нужно быть особенно внимательным к срокам и датам.

Важно также понимать, какие данные о вас будут храниться в новой системе EES. Это ваши имя, номер паспорта, дата и время пересечения границы, фотография и отпечатки пальцев. Кроме того, если вам было отказано во въезде, эта информация тоже будет сохраняться. Всё это позволит пограничным службам моментально проверить, сколько раз вы уже были в Шенгенской зоне, не превышали ли срок и были ли у вас проблемы ранее.

С осени 2025 года заработает система EES, которая будет фиксировать даты въезда и выезда. Фото © ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT

Как подготовиться к поездке по новым правилам

проверить срок действия паспорта (он должен быть действителен минимум шесть месяцев после поездки);

заранее собрать все подтверждающие документы (брони, билеты, справки о финансах);

подавать на визу за 6–8 недель до поездки и при возможности оформить биометрический паспорт.

Новая система обещает ускорить прохождение границы, но в первое время возможны технические сбои — к этому тоже стоит быть готовым.

«Шенген» для поездки в Калининградскую область на поезде, автомобиле и самолёте

Для россиян, планирующих добраться поездом в Калининград через Литву, вопрос транзитных правил сейчас особенно острый. Литовские пограничники в начале июня начали выборочно высаживать из вагонов пассажиров со старыми пятилетними загранпаспортами, поясняя, что такие документы больше не признаются полноценными проездными без дополнительных разрешений.

Литовская сторона требует два ключевых документа: загранпаспорт и либо шенгенскую/литовскую визу, либо упрощённый проездной документ на железной дороге — УПД-ЖД. Владельцы биометрического 10-летнего паспорта могут ехать без УПД-ЖД, если у них уже есть действующий «шенген». Всем остальным (пятилетний паспорт или биометрия без визы) придётся оформлять УПД-ЖД и заполнять литовскую анкету.

УПД-ЖД выдается бесплатно, но только при одном условии: билет надо купить не позже чем за 28 часов до отправления. После покупки перевозчик сам отправляет данные в консульскую систему Литвы, пассажиру остаётся заполнить анкету на сайте литовского МИД и распечатать её. Если до поезда меньше 28 часов, документ не оформят, а владельца небиометрического паспорта могут снять с маршрута, даже если виза у него есть.

Перевозчики предупреждают: всем, кто уже купил билет, приходит СМС со ссылкой на анкету и с напоминанием про УПД-ЖД. Проводники при посадке проверяют наличие бумаги и прямо рекомендуют отказаться от поездки, если нужного разрешения нет, — высадят на границе, билет не компенсируют.

Ситуацию осложняет постановление Литвы от 1 июня 2025 года: страна не признаёт российские пятилетние загранпаспорта для обычного въезда. Формально транзит в Калининград остался разрешён, но только при строгом соблюдении описанной процедуры. Нарушение сроков пребывания или отсутствие анкеты/УПД-ЖД фиксируется в базе EES, а повторное попадание в чёрный список может закрыть сухопутный путь в область.

Для путешествий в Калининград на автомобиле по территории стран Евросоюза вам будет необходима шенгенская виза.

Напомним, что по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на начало июня уже шесть стран — Литва, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия — не признают пятилетние загранпаспорта россиян без биометрии. Туроператоры считают, что их примеру последуют и другие члены ЕС. Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян рекомендовал начинать получать именно 10-летние биометрические паспорта, поскольку тенденция такова, что рано или поздно этот паспорт прекратят принимать в ряде стран как проездной документ.

Тем, кто не хочет связываться с транзитными формальностями, остаётся проверенный способ — перелёт: рейсы из Москвы, Петербурга и ряда регионов идут напрямую, из документов требуют только гражданский паспорт. Но если поезд удобнее, то готовьтесь заранее: биометрический паспорт, билет за 28 часов, УПД-ЖД и распечатанная литовская анкета — с таким набором поездка пройдёт без неприятных сюрпризов.

Нюансы при оформлении загранпаспорта

Перед любой поездкой за границу важно в первую очередь проверить срок действия загранпаспорта. Многие страны отказывают во въезде, если до окончания действия паспорта осталось меньше шести месяцев. Это правило действует и при подаче на визу: документ должен быть действителен не только на момент подачи, но и в течение всей предполагаемой поездки. В противном случае могут отказать без права повторной подачи в ближайшее время.

Любой гражданин России имеет право оформить загранпаспорт. Совершеннолетние делают это самостоятельно, а за детей заявление подаёт один из родителей или законных представителей. Существуют два типа загранпаспортов: старого образца на пять лет и биометрический на 10 лет. Биометрический документ содержит отпечатки пальцев и фотографию, сделанную в момент подачи, — его чаще рекомендуют для тех, кто планирует регулярные поездки.

Самый удобный способ оформления — через портал «Госуслуги». После заполнения анкеты и загрузки фотографии нужно оплатить пошлину и дождаться приглашения для сдачи биометрии. На приём в МВД нужно взять гражданский паспорт и квитанцию об оплате. Паспорт будет готов примерно через две недели после визита. Однако стоит помнить: возможны задержки, особенно в сезон отпусков.

Для загранпаспорта нового образца потребуется биометрия. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Кроме «Госуслуг» оформить паспорт можно в МФЦ или напрямую через МВД. В МФЦ процедура занимает около трёх недель, но потребует больше бумажной волокиты. МВД считается более надёжным вариантом для оформления биометрического паспорта — там же делают фотографию и проверяют документы, что снижает риск ошибок.

Для детей список документов шире. Обязательно требуется подтверждение гражданства: свидетельство о рождении с отметкой, специальный вкладыш, паспорт родителя с записью о ребёнке или отдельное свидетельство о гражданстве. Особенно важно быть внимательным: если в данных будет ошибка или документ окажется неполным, загранпаспорт не выдадут. Кроме того, гражданин несёт ответственность за точность информации — ошибки в машиночитаемой зоне, хотя и формируются автоматически, всё равно могут обернуться проблемами при пересечении границы. Напомним, что перечень документов, удостоверяющих гражданство ребёнка, утверждён статьёй 14 Указа Президента Российской Федерации № 889 от 22 ноября 2023 года, изданного во исполнение Федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

В каких случаях могут отказать в выдаче загранпаспорта

Не каждому россиянину загранпаспорт выдают автоматически. В ряде случаев выезд из страны может быть временно ограничен. Все основания для отказа перечислены в статье 15 закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Вот основные из них.

Если вы имели доступ к государственной тайне. Людям, работавшим с секретными сведениями, выезд может быть закрыт на срок до пяти лет с момента последнего контакта с этой информацией. В случае особо важных данных ограничение может растянуться на 10 лет. До окончания этого срока загранпаспорт оформить не получится.

Людям, работавшим с секретными сведениями, выезд может быть закрыт на срок до пяти лет с момента последнего контакта с этой информацией. В случае особо важных данных ограничение может растянуться на 10 лет. До окончания этого срока загранпаспорт оформить не получится. Если вы проходите военную или альтернативную службу. Военнообязанные не могут выезжать за границу до конца службы. Даже если загранпаспорт уже есть, его нужно сдать на хранение в органы МВД. Вернут его только после службы и после проверки со стороны ФСБ.

Военнообязанные не могут выезжать за границу до конца службы. Даже если загранпаспорт уже есть, его нужно сдать на хранение в органы МВД. Вернут его только после службы и после проверки со стороны ФСБ. Если вы подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу. До тех пор, пока суд не вынесет решение или приговор, получить загранпаспорт не удастся. Это же касается и тех, кто уже осуждён, — выезд возможен только после полного отбытия наказания или амнистии. В этом случае могут потребоваться подтверждающие документы: копия решения суда, справка об освобождении.

До тех пор, пока суд не вынесет решение или приговор, получить загранпаспорт не удастся. Это же касается и тех, кто уже осуждён, — выезд возможен только после полного отбытия наказания или амнистии. В этом случае могут потребоваться подтверждающие документы: копия решения суда, справка об освобождении. Если вы уклоняетесь от выполнения обязательств. Например, не платите алименты или задолжали крупную сумму по решению суда. До погашения долгов или подписания соглашения с другой стороной в выезде могут отказать.

Например, не платите алименты или задолжали крупную сумму по решению суда. До погашения долгов или подписания соглашения с другой стороной в выезде могут отказать. Если вы указали ложную информацию в анкете. Все данные, которые вы указываете при подаче документов на загранпаспорт, проверяются. Если выяснится, что информация недостоверная, — в выдаче могут отказать. Обычно проверка занимает до 30 дней — и отказ может прийти даже в самом конце.

Подать на оформление загранпаспорта можно в МФЦ. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Авторы Анна Розанова