Изменения в выдаче загранпаспортов и визовых правилах в ЕС: актуальная информация на 2025 год
С начала 2025 года в странах Евросоюза вступают в силу нововведения, касающиеся в том числе и россиян. Life.ru разобрался, как не столкнуться с отказом на границе и какие действия для путешествий в Евросоюз надо предпринять заранее.
Россияне могут оформить загранпаспорт двух типов — со сроком действия 5 или 10 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio
Что такое шенгенская виза
Шенгенская виза — это единое разрешение, позволяющее россиянам путешествовать по большинству европейских стран без оформления визы в каждую отдельно. По правилам Шенгенской зоны, она даёт право находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода и остаётся действительной во всех 29 государствах-участниках. При этом паспорт, с которым вы едете, должен быть действителен не менее трёх месяцев после даты выезда из зоны и выдан не более 10 лет назад.
В 2025 году россиянам становится сложнее: двенадцать стран (включая Бельгию, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию и другие) приостановили выдачу туристических «шенгенов», хотя в исключительных случаях визы всё же оформляют. Зато от Венгрии, Италии, Испании, Греции, Франции и Германии по-прежнему можно ожидать выдачи «шенгена» — хотя и с усиленным контролем, полностью подтверждёнными финансами, бронями жилья и авиабилетов.
Консульства ужесточили требования: консульский сбор вырос до €90, время рассмотрения — до 15 дней, а при углублённой проверке — до 45 дней. Летом 2025 года спрос на слоты впечатляющий: визовые центры на популярные направления заполняются за несколько дней и требуют подачи за 1,5–2 месяца до поездки.
В летний сезон желательно подать на визу как можно раньше. Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
Изменения в выдаче шенгенских виз в 2025 году: что важно знать россиянам
С 2025 года въезд в Шенгенскую зону меняется: ЕС запускает новые системы контроля границ.
- Первое нововведение — это система EES (Entry/Exit System), которая должна заработать с октября 2025 года. Она заменит привычную штамповку паспортов и будет автоматически фиксировать даты въезда и выезда, а также отслеживать соблюдение правила «90 дней в течение 180». При первом пересечении границы у россиян будут брать отпечатки четырёх пальцев и фотографировать лицо. Эти данные сохранятся в системе и будут использоваться при следующих визитах. Детей до 12 лет освобождают от сдачи отпечатков, но фото добавляется в базу обязательно.
- Вторая система — ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Это электронное разрешение на въезд, которое потребуется гражданам безвизовых стран (например, Украина, США, Грузия). Россиян это нововведение напрямую не касается, поскольку они въезжают в Шенген по визе. Тем не менее россияне с двойным гражданством или другим паспортом безвизовой страны должны будут оформлять ETIAS. Запуск системы ожидается не раньше конца 2026 года, то есть в полную силу она заработает уже в 2027-м.
Что именно изменится на границе? Во-первых, штампов больше не будет — все данные будут фиксироваться в электронном виде. Во-вторых, каждый турист будет «привязан» к своему цифровому профилю, в котором указаны все въезды и выезды, и даже незначительное превышение срока пребывания может повлечь автоматический запрет на последующие поездки. Это значит, что теперь нужно быть особенно внимательным к срокам и датам.
Важно также понимать, какие данные о вас будут храниться в новой системе EES. Это ваши имя, номер паспорта, дата и время пересечения границы, фотография и отпечатки пальцев. Кроме того, если вам было отказано во въезде, эта информация тоже будет сохраняться. Всё это позволит пограничным службам моментально проверить, сколько раз вы уже были в Шенгенской зоне, не превышали ли срок и были ли у вас проблемы ранее.
С осени 2025 года заработает система EES, которая будет фиксировать даты въезда и выезда. Фото © ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT
Как подготовиться к поездке по новым правилам
- проверить срок действия паспорта (он должен быть действителен минимум шесть месяцев после поездки);
- заранее собрать все подтверждающие документы (брони, билеты, справки о финансах);
- подавать на визу за 6–8 недель до поездки и при возможности оформить биометрический паспорт.
Новая система обещает ускорить прохождение границы, но в первое время возможны технические сбои — к этому тоже стоит быть готовым.
«Шенген» для поездки в Калининградскую область на поезде, автомобиле и самолёте
Для россиян, планирующих добраться поездом в Калининград через Литву, вопрос транзитных правил сейчас особенно острый. Литовские пограничники в начале июня начали выборочно высаживать из вагонов пассажиров со старыми пятилетними загранпаспортами, поясняя, что такие документы больше не признаются полноценными проездными без дополнительных разрешений.
Литовская сторона требует два ключевых документа: загранпаспорт и либо шенгенскую/литовскую визу, либо упрощённый проездной документ на железной дороге — УПД-ЖД. Владельцы биометрического 10-летнего паспорта могут ехать без УПД-ЖД, если у них уже есть действующий «шенген». Всем остальным (пятилетний паспорт или биометрия без визы) придётся оформлять УПД-ЖД и заполнять литовскую анкету.
УПД-ЖД выдается бесплатно, но только при одном условии: билет надо купить не позже чем за 28 часов до отправления. После покупки перевозчик сам отправляет данные в консульскую систему Литвы, пассажиру остаётся заполнить анкету на сайте литовского МИД и распечатать её. Если до поезда меньше 28 часов, документ не оформят, а владельца небиометрического паспорта могут снять с маршрута, даже если виза у него есть.
Перевозчики предупреждают: всем, кто уже купил билет, приходит СМС со ссылкой на анкету и с напоминанием про УПД-ЖД. Проводники при посадке проверяют наличие бумаги и прямо рекомендуют отказаться от поездки, если нужного разрешения нет, — высадят на границе, билет не компенсируют.
Ситуацию осложняет постановление Литвы от 1 июня 2025 года: страна не признаёт российские пятилетние загранпаспорта для обычного въезда. Формально транзит в Калининград остался разрешён, но только при строгом соблюдении описанной процедуры. Нарушение сроков пребывания или отсутствие анкеты/УПД-ЖД фиксируется в базе EES, а повторное попадание в чёрный список может закрыть сухопутный путь в область.
Для путешествий в Калининград на автомобиле по территории стран Евросоюза вам будет необходима шенгенская виза.
Напомним, что по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на начало июня уже шесть стран — Литва, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия — не признают пятилетние загранпаспорта россиян без биометрии. Туроператоры считают, что их примеру последуют и другие члены ЕС. Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян рекомендовал начинать получать именно 10-летние биометрические паспорта, поскольку тенденция такова, что рано или поздно этот паспорт прекратят принимать в ряде стран как проездной документ.
Тем, кто не хочет связываться с транзитными формальностями, остаётся проверенный способ — перелёт: рейсы из Москвы, Петербурга и ряда регионов идут напрямую, из документов требуют только гражданский паспорт. Но если поезд удобнее, то готовьтесь заранее: биометрический паспорт, билет за 28 часов, УПД-ЖД и распечатанная литовская анкета — с таким набором поездка пройдёт без неприятных сюрпризов.
Нюансы при оформлении загранпаспорта
Перед любой поездкой за границу важно в первую очередь проверить срок действия загранпаспорта. Многие страны отказывают во въезде, если до окончания действия паспорта осталось меньше шести месяцев. Это правило действует и при подаче на визу: документ должен быть действителен не только на момент подачи, но и в течение всей предполагаемой поездки. В противном случае могут отказать без права повторной подачи в ближайшее время.
Любой гражданин России имеет право оформить загранпаспорт. Совершеннолетние делают это самостоятельно, а за детей заявление подаёт один из родителей или законных представителей. Существуют два типа загранпаспортов: старого образца на пять лет и биометрический на 10 лет. Биометрический документ содержит отпечатки пальцев и фотографию, сделанную в момент подачи, — его чаще рекомендуют для тех, кто планирует регулярные поездки.
Самый удобный способ оформления — через портал «Госуслуги». После заполнения анкеты и загрузки фотографии нужно оплатить пошлину и дождаться приглашения для сдачи биометрии. На приём в МВД нужно взять гражданский паспорт и квитанцию об оплате. Паспорт будет готов примерно через две недели после визита. Однако стоит помнить: возможны задержки, особенно в сезон отпусков.
Для загранпаспорта нового образца потребуется биометрия. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Кроме «Госуслуг» оформить паспорт можно в МФЦ или напрямую через МВД. В МФЦ процедура занимает около трёх недель, но потребует больше бумажной волокиты. МВД считается более надёжным вариантом для оформления биометрического паспорта — там же делают фотографию и проверяют документы, что снижает риск ошибок.
Для детей список документов шире. Обязательно требуется подтверждение гражданства: свидетельство о рождении с отметкой, специальный вкладыш, паспорт родителя с записью о ребёнке или отдельное свидетельство о гражданстве. Особенно важно быть внимательным: если в данных будет ошибка или документ окажется неполным, загранпаспорт не выдадут. Кроме того, гражданин несёт ответственность за точность информации — ошибки в машиночитаемой зоне, хотя и формируются автоматически, всё равно могут обернуться проблемами при пересечении границы. Напомним, что перечень документов, удостоверяющих гражданство ребёнка, утверждён статьёй 14 Указа Президента Российской Федерации № 889 от 22 ноября 2023 года, изданного во исполнение Федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
В каких случаях могут отказать в выдаче загранпаспорта
Не каждому россиянину загранпаспорт выдают автоматически. В ряде случаев выезд из страны может быть временно ограничен. Все основания для отказа перечислены в статье 15 закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Вот основные из них.
- Если вы имели доступ к государственной тайне. Людям, работавшим с секретными сведениями, выезд может быть закрыт на срок до пяти лет с момента последнего контакта с этой информацией. В случае особо важных данных ограничение может растянуться на 10 лет. До окончания этого срока загранпаспорт оформить не получится.
- Если вы проходите военную или альтернативную службу. Военнообязанные не могут выезжать за границу до конца службы. Даже если загранпаспорт уже есть, его нужно сдать на хранение в органы МВД. Вернут его только после службы и после проверки со стороны ФСБ.
- Если вы подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу. До тех пор, пока суд не вынесет решение или приговор, получить загранпаспорт не удастся. Это же касается и тех, кто уже осуждён, — выезд возможен только после полного отбытия наказания или амнистии. В этом случае могут потребоваться подтверждающие документы: копия решения суда, справка об освобождении.
- Если вы уклоняетесь от выполнения обязательств. Например, не платите алименты или задолжали крупную сумму по решению суда. До погашения долгов или подписания соглашения с другой стороной в выезде могут отказать.
- Если вы указали ложную информацию в анкете. Все данные, которые вы указываете при подаче документов на загранпаспорт, проверяются. Если выяснится, что информация недостоверная, — в выдаче могут отказать. Обычно проверка занимает до 30 дней — и отказ может прийти даже в самом конце.
Подать на оформление загранпаспорта можно в МФЦ. Фото © ТАСС / Владимир Гердо