Закрытые пляжи, акулы и медузы: где в 2025 году можно отдохнуть, а куда лучше не соваться Лето — время отпусков, моря и пляжей. И хотя отдых за границей стал для россиян менее доступным, отдохнуть недорого в 2025 году всё же можно. Где провести летние выходные и где остерегаться опасностей — в материале Life.ru. 15 июня, 21:35 Многие пляжи на российском юге уже работают. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / skimin0k

Куда поехать в России недорого

Алтай

Летний отдых можно провести в самых разных уголках нашей необъятной страны. Например, на Горном Алтае.

Это живописный регион России, привлекающий туристов своими горами, чистыми озёрами и водопадами. Добраться туда можно почти на всём — на самолете до Горно-Алтайска, на поезде до Бийска или Барнаула, а также на автомобиле по Чуйскому тракту, признанному одной из самых красивых дорог мира. Также можно оформить тур и поехать туда с экскурсией по красивейшим местам.

Температура летом там варьируется от +24 до +35°C, и лучшее время для поездки — это июнь, в этом месяце более комфортная температура и меньше дождей. На Алтае доступны разнообразные активности: автопутешествия, посещение Телецкого и Мультинских озёр, сплавы и конные прогулки. А село Манжерок — один из популярных курортов с развитой инфраструктурой для туристов.

Краснодарский край

А вот в части Краснодарского края в этом году полноценно, как раньше, отдохнуть не получится из-за разлива мазута в Чёрном море, так как на время уборки многие пляжи закрыты.

Купаться у Тамани и Анапы пока не рекомендуется. Инфографика © Life.ru

Однако не спешите огорчаться — позагорать в Краснодарском крае всё же получится. Ведь Роспотребнадзор официально вынес решение, что пляжи Геленджика, Туапсе, Сочи соответствуют нормам и пригодны для купания. Это касается и Азовского моря, ныне являющегося внутренним морем России.

Но всегда можно заняться и чем-то другим. Краснодарский край предлагает также горы, развлечения для детей, экскурсии и различные активности. Чтобы в сезон не столкнуться с большим количеством туристов, а они будут, рассмотрите для отдыха небольшие посёлки вместо крупных городов.

Добраться туда можно на самолёте (до Сочи), на поезде или автобусе. Лето солнечное и жаркое, с температурами до +30 градусов в июле-августе.

Кстати, и в Анапе нашли одино место, на котором не запрещено нахождение. Это живописные галечные пляжи, расположенные в селе Большой Утриш всего в 30 минутах от Анапы, у заповедной зоны. Здесь разрешено купание, а также предлагаются шезлонги (500 рублей), навесы и бунгало. Вблизи работают кафе, а температура воды у берега достигает 23 градусов. Учтите, что на одном из участков обнаружено большое скопление медуз.

Большой Утриш. Фото © ТАСС / Виталий Тимкив

Крым

А ещё можно посетить Крым. В 2024 году регион восстановил туристический поток после спада в 2022 году — за девять месяцев его посетило 5,2 миллиона туристов. Ожидается, что в 2025 году число туристов увеличится ещё на 20%. Отдых здесь дешевле на 20–25% по сравнению с Краснодарским краем, но есть риски из-за режима повышенной готовности и закрытого неба, поэтому обязательно учитывайте это при планировании отдыха. Добраться сюда можно поездом, автобусом или на автомобиле по Крымскому мосту. Летом температура воздуха колеблется от +20 до +30 градусов, вода прогревается до +27 градусов.

Кавказ и Минводы

Можно посетить также города Кавказских Минеральных Вод. Находятся они в тёплом климате и идеально подходят для укрепления здоровья. Добраться дотуда можно на самолёте, поезде и автобусе. Дагестан — это жаркая погода, горы и Каспийское море, что делает его популярным выбором для путешественников. Также популярна и Чечня — туристов привлекают горы, современные города и древние крепости. В Карелии и на Байкале умеренно тепло, есть много озёр, а добраться туда можно самолётом или поездом. Ещё можно посетить Адыгею, которая также славится своим тёплым климатом и красивыми озёрами.

Республика Адыгея. Вид на плато Лаго-Наки. Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Пляжи Москвы

Но что делать, если у вас нет возможности или желания лететь куда-то далеко на море, а позагорать хочется здесь и сейчас? Выход есть — городские пляжи.

Роспотребнадзор опубликовал список из семи зон отдыха в Москве, на которых можно загорать и купаться. В него вошли популярные места, такие как:

Белое озеро

Адрес: Москва, ВАО, улица Заозёрная, 2–6, вход бесплатный

Чёрное озеро Адрес: Зеленоград, микрорайон № 6, вход бесплатный

Школьное озеро Адрес: Зеленоград, микрорайон №10, Панфиловский парк, вход бесплатный

Теплостанский пруд Адрес: Москва, ЮЗАО, улица Академика Виноградова, 12, вход бесплатный

«Мещерское» Адрес: Москва, ЗАО, улица Воскресенская, дома 5–31, вход бесплатный

«Серебряный бор – 2» и «Серебряный бор – 3» Адреса: Москва, СЗАО, Таманская улица, вл. 46, стр. 1 и Таманская улица, вл. 111, вход бесплатный

Горожане отдыхают на территории Серебярного Бора. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Также есть ещё три пляжа, где отдыхать и загорать можно, а вот купаться в 2025 году запрещено:

Пляж «Левобережный» Адрес: Москва, САО, Левобережная улица, 10, вход бесплатный

Головинские пруды Адрес: Москва, САО, 3-й Лихачёвский переулок, 2, корпус 1, вход бесплатный

«Динамо» Адрес: Москва, САО, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53, вход бесплатный

Где разрешено купаться в Санкт-Петербурге

Жителям и гостям Северной столицы повезло меньше. В 2025 году купаться в Санкт-Петербурге разрешено только в трёх водоёмах. Состояние воды проверили на 24 оборудованных городских пляжах, и безопасными из них оказались следующие:

Озеро Безымянное (Красносельский район);

Верхнее Суздальское озеро (Выборгский район);

Ольгинский пруд (Выборгский район).

Проверять воду планируют каждую неделю, если что-то изменится, Роспотребнадзор сообщит об этом.

Заграничные пляжи — особо опасные места

А вот на некоторых заграничных курортах в этом году активизировались различные животные и инфекции, представляющие опасность для туристов.

Так, в Турции зафиксирована вспышка вируса Коксаки. В основном болеют дети, и родители часто путают заболевание с аллергией на воду или укусами насекомых. Коксаки передаётся через физический контакт, а также с водой. Из симптомов — рвота, сыпь, боль в горле, насморк, повышенная температура.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov

Помимо всякой заразы, отдыхающих поджидают опасные медузы. По словам туристов, с такой проблемой они столкнулись на пляжах Кемера. Люди жалуются на сильный зуд, жжение, похожее на удар током, высыпания на коже и другое. Важно понимать, что медуз не видно в воде, а потому многие отказываются купаться, боясь получить ожог.

На Мальдивах же российские туристы подцепили другую заразу — вирус чикунгунья. Территории отелей как следует не обрабатывают от насекомых, оттого жёлтолихорадочные комары и разносят болезнь, кусая туристов. Подцепившего лихорадку чикунгунья ждёт температура 40 и жуткая боль в суставах. Эпидемия уже началась на Шри-Ланке.

Ещё одним сюрпризом для туристов на Мальдивах могут стать спинорогие рыбы. Эти зубастики пугают наших путешественников, подплывая к берегу. Даже не нужно куда-то далеко заплывать, эти хулиганы кусают людей за ноги. И хотя смертельной опасности это не несёт, синяки остаются сильные и долго не сходят.

Крупнопятнистый спинорог. Фото © Wikipedia / Derek Ramsey

А во Вьетнаме и Индонезии несколько россиян пострадали от летающих ядовитых жуков томкатов. Они способны подниматься даже на верхние этажи зданий, а если такого жука раздавить, выделившийся яд пеперин, который мощнее яда кобры, вызовет на коже жуткие волдыри и ожоги, после которых часто остаются шрамы. И хотя жуки не кусаются, обнаружить такого товарища на себе совсем неприятно, а потому по привычке и по незнанию можно его и прихлопнуть, чего делать категорически нельзя, и мы уже объяснили почему. После контакта с ядом насекомых также может появляться лихорадка, боль в суставах и рвота.

Но не одними жуками прославился Вьетнам. Россиянину во время ныряния в воду сожгла веки самая опасная медуза — португальский кораблик. Мужчина чудом сохранил зрение, вероятнее всего, потому что был в тот момент с закрытыми глазами. Нейротоксин, который выделяет эта живность, очень опасен и может вызвать проблемы с дыханием и даже остановку сердца.

Физалия, выброшенная на берег. Фото © Wikipedia / Biusch

На Бали туристов тоже поджидал «сюрприз». На россиянку напала змея прямо на территории отеля, после укуса нога девушки распухла. Помочь ей отказались, заявив, что у них нет врача, и посоветовали отправиться в госпиталь. Другого мужчину змея застала вовсе в его номере.

А в Анталии к берегу приплыли акулы! В туристическом районе Коньяалты не так давно заметили двухметровых хищников.

Авторы Андрей Ананьев