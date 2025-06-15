Как снять жильё у моря и не стать жертвой мошенников: 5 проверенных лайфхаков С каждым годом спрос на аренду жилья в курортных регионах только растёт. Однако вместе с растущим спросом увеличивается и число мошеннических схем. Как арендовать жильё у моря и сохранить деньги и нервы — читайте в материале Life.ru. 14 июня, 21:20 С наступлением лета активизируются аферисты, предлагающие рекордно дешёвое жильё на курортах. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg_P, Brian A Jackson

Лайфхак 1. Сравнивайте цены и ориентируйтесь на средний рынок

На первый взгляд всё просто: открыл сайт, нашёл недорогую красивую квартиру недалеко от пляжа — и мечта почти сбылась. Но если цена выглядит слишком заманчиво, стоит насторожиться. Особенно если это частный сектор или небольшие дома отдыха, владельцы которых сдают жильё напрямую. Именно здесь чаще всего работают схемы, рассчитанные на доверчивых туристов.

Проверьте, насколько стоимость отличается от среднего уровня посуточной аренды в выбранном регионе. В одном городе цена за сутки будет вполне оправданной, в другом — такая же сумма уже покажется подозрительно заниженной. Чрезмерно низкие ставки — типичный инструмент мошенников: они публикуют фальшивые объявления, которые обычно сопровождаются фразами «промоцена» или «последняя возможность». Всё, лишь бы получить аванс. Подобные схемы обычно не касаются официальных отелей: речь идет именно о съёмных квартирах, апартаментах и частных гостевых домах.

Стоит насторожиться, если цена на гостевой дом или квартиру сильно ниже рыночной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Kuranets

Внимательно изучите отзывы. У фейковых объявлений их либо вовсе нет, либо есть пара сомнительных отзывов с явным перебором восторгов. Хороший признак — фотографии, сделанные бывшими жильцами. На них видно реальное состояние помещения. Настоящие отзывы часто содержат детали: кому-то понравился хозяин, кто-то остался недоволен шумом за окном или мебелью 90-х годов. Если вы ничего такого не видите, а описание — сплошная реклама, задумайтесь.

Владельцы, которые действительно сдают жильё, как правило, не боятся показать квартиру вживую — по видеосвязи. Это нормальная практика. Зато мошенники будут всячески увиливать, говорить, что «всё занято», «сейчас неудобно» или другие отговорки. В таких случаях не надейтесь на удачу — лучше откажитесь.

Наконец обратите внимание, как строится диалог. Если с вами общается опытный человек, он предложит официальное оформление — даже в частном секторе. Участники рынка, работающие не первый год, дорожат своей репутацией и предпочитают закреплять сделку договором. Это даёт обеим сторонам хотя бы минимальные юридические гарантии и защищает от внезапных сюрпризов — таких как, например, сдача нескольким отдыхающим.

Лайфхак 2. Попросите показать квартиру по видеосвязи

Фотографии в объявлении — вещь полезная, но далеко не всегда правдивая. Часть снимков могут оказаться старыми или вовсе взятыми с других сайтов. Некоторые «арендодатели» прикрепляют к объявлению лишь пару красивых фото фасада или интерьера, но не реальное описание квартиры. Другие отправляют заранее записанное видео — без даты, без деталей и без возможности задать вопросы. Всё это должно вас насторожить.

Просите показать жильё по видеосвязи — в реальном времени. Это нормальная практика, особенно если вы находитесь в другом регионе. Настоящие владельцы не видят в этом проблемы: они заинтересованы в том, чтобы клиент чувствовал себя уверенно. А вот если на том конце провода начинают увиливать — говорят, что квартира уже якобы занята, «покажу позже» или «у меня не работает камера», — лучше не рисковать. Убедитесь, что вам показывают именно тот объект, что описан в объявлении. На видео проверьте мебель, технику, вид из окна. Не поленитесь сверить детали с картой и панорамой улиц: часто бывает, что обещанное жильё с «видом на море» на деле выходит окнами во двор соседнего дома.

Попросите арендодателя показать квартиру по видео в режиме реального времени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iona didishvili

Одним из главных критериев при выборе жилья на юге остаётся расстояние до пляжа. Первая линия, как правило, отдана под гостиницы и пансионаты. Поэтому, если вам предлагают квартиру с видом на море, «три минуты пешком до пляжа» и при этом — подозрительно низкую цену, обязательно перепроверьте информацию. Чаще всего это дикие пляжи без инфраструктуры либо объекты, которые находятся в стороне от туристических зон.

Большинство честных арендодателей, особенно те, кто работает не первый сезон, сами готовы оформлять сделки с заключением договора. Если человек настаивает на «договорённости по переписке», не хочет отправлять документы или не отвечает прямо на вопросы — это тревожный сигнал.

Лайфхак 3. Проверяйте собственника по документам — не верьте на слово

Перед тем как переводить деньги, убедитесь, что вы имеете дело с реальным владельцем жилья, а не с посредником-мошенником. На курортах юга России — особенно в Крыму, Анапе и Геленджике — всё чаще встречаются схемы, когда один и тот же объект сдают нескольким отдыхающим одновременно. В результате люди приезжают и обнаруживают, что квартира, за которую они заплатили, уже занята — или её вообще не существует.

Попросите владельца предоставить паспорт и свежую (не старше месяца) выписку из Росреестра. Если вам начинают говорить, что «неудобно», «не успел сделать», «документы дома», — это явный повод насторожиться. Обычно так поступают мошенники, особенно в моменты, когда они спешат получить предоплату. Иногда жильё пытаются сдавать по чужим документам, оформленным на других лиц, либо без права распоряжения — с устными обещаниями «всё будет нормально». Не верьте.

Перед заселением в квартиру нужно убедиться, всё ли у владельца в порядке с документами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iJeab

Кроме того, обязательно заключайте письменный договор аренды. Если человек ссылается на то, что «все так делают» и «договор не нужен», это лишь сигнал о том, что он не хочет брать на себя ответственность.

Не забудьте уточнить, действительно ли человек, с которым вы ведёте переговоры, имеет право заселять постояльцев. В случае если он действует по доверенности, нужно запросить оригинал документа с правом подписи и оформления договоров. Особенно в Крыму и частном секторе Краснодарского края в летний сезон часто встречаются нелегальные схемы сдачи жилья, когда местные жители избегают подписания договоров, чтобы не платить налоги. Такие предложения стоит обходить стороной: в случае конфликта вы не сможете ничего доказать.

Лайфхак 4. Заключайте договор и фиксируйте передачу ключей и состояние квартиры

Договор аренды — это ваш единственный юридический щит, если что-то пойдёт не так. Даже если хозяин кажется доброжелательным, не пренебрегайте бумагами: устные договорённости в случае конфликта не работают. Проверьте каждый пункт документа, особенно те, что написаны мелким шрифтом. Убедитесь, что в договоре указаны сроки аренды, сумма, адрес, паспортные данные сторон и условия отмены брони.

После подписания важно зафиксировать момент передачи жилья. Снимите видео: дату, ключи, общий вид квартиры, наличие мебели, техники, состояние сантехники. Это поможет, если позже появятся претензии к вам как к арендатору или выяснится, что жильё было сдано ещё кому-то. Такие видео не только дают представление о фактическом состоянии квартиры, но и служат доказательством заселения именно в тот день и именно в этот объект.

Даже на отдыхе не стоит пренебрегать заключением официального договора аренды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PreciousJ

Часто возникает вопрос: стоит ли отдавать залог? Арендодатель действительно вправе запросить его — особенно если речь идёт о длительном проживании. Но сумма залога обычно не превышает 10–15 % от общей суммы аренды. Перед тем как переводить эти деньги, потребуйте провести видеозвонок. Настаивайте: мошенники нередко пытаются его избежать, ссылаясь на занятость, якобы текущий ремонт или другие причины. Иногда они присылают короткое видео и уверяют, что оно было записано «вчера». В таких случаях важно не поддаваться — видео может быть фейковым или снятым совсем в другой квартире.

Помните: если человек действительно заинтересован в том, чтобы сдать жильё, он без проблем выйдет с вами на связь и покажет всё лично. Владельцы мини-отелей и частные арендодатели заинтересованы в доверии и спокойствии клиентов. Поэтому не бойтесь быть настойчивыми.

Лайфхак 5. Избегайте схем с «бронью за 1 рубль» и поддельными сайтами-двойниками

Одна из самых опасных и всё более распространённых схем — это «бронирование за символическую плату», чаще всего — за 1 рубль. На первый взгляд предложение выглядит безобидным: вы якобы подтверждаете бронь, оплачивая копеечную сумму, а всё остальное оплачивается на месте. Но на практике это — приманка. После нажатия на кнопку оплаты вас переадресовывают на поддельный сайт, визуально неотличимый от настоящих сервисов бронирования, банков или туристических платформ. Человек вводит данные карты, и злоумышленники моментально получают доступ к его деньгам.

Подобные схемы активно используют на популярных российских курортах — в Краснодарском крае, Крыму и в Калининградской области. Мошенники рассылают фальшивые ссылки через мессенджеры, рассылки и даже через рекламу в социальных сетях. Попадая на фейковый сайт, пользователь вводит платёжные данные, после чего с его счёта могут списать не один рубль, а все деньги, что есть на карточке. В некоторых случаях происходит автоматическая подписка на сервисы, с которых регулярно списываются деньги.

Главное — не оставлять платёжные данные на непроверенных ресурсах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Мошенники мастерски играют на эмоциях. Сообщения вроде «осталась последняя квартира!», «скидка действует только до конца дня», «ещё два человека смотрят это объявление прямо сейчас» — классическая уловка. Она вынуждает клиента торопиться, не проверяя детали. В спешке человек не замечает, что сайт чуть отличается по адресу, домену.

Чтобы не попасться, никогда не переходите по сомнительным ссылкам из рассылок и не вводите платёжные данные на незнакомых ресурсах. Если вы сомневаетесь — зайдите на сайт вручную, через поисковую строку. И всегда проверяйте адрес сайта в строке браузера: официальные платформы не используют странные домены с добавками вроде -sale, -booking-now и так далее.

Авторы Анна Розанова