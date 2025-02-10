Сойдём с ума от жары: синоптики рассказали, какой будет погода этим летом Каким будет лето после тёплой зимы: будет ли оно засушливым или холодным, чего ждать от лета 2025, как летняя погода повлияет на урожай, прогнозы синоптиков и мнение эксперта — читайте в материале Life.ru 9 февраля, 21:25 Какую погоду синоптики прогнозируют летом 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Erofeeva

Каким будет лето 2025

Зима 2024/2025 в России выдалась аномально тёплой. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил это явление поступлением тёплых воздушных масс из Атлантики и даже из северных районов Африки, что привело к значительному превышению температурных норм в европейской части страны.

Синоптики уже начали делать прогнозы на предстоящее лето 2025 года. Роман Вильфанд отметил, что, по некоторым прогнозам, нынешний год может войти в тройку-пятёрку самых жарких за всю историю наблюдений. Однако он подчеркнул, что это предварительные данные и ситуация может измениться.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в январе 2025 года в Москве было зафиксировано несколько температурных рекордов. По его прогнозам, такая тенденция может повлиять на погодные условия летом, особенно в центральных регионах России.

Синоптик Татьяна Позднякова обратила внимание на то, что после тёплой зимы возможно засушливое лето с увеличением числа смерчей и торнадо. Она подчеркнула, что такие явления не редкость для России, особенно в конце мая и начале июня.

В южных регионах России учёные прогнозируют засушливое лето. Кроме того, ожидается увеличение частоты опасных погодных явлений — ураганов и ливней, что может повлиять на сельское хозяйство и инфраструктуру этих регионов.

На Урале и в Сибири, несмотря на тёплую зиму, лето 2025 года может быть нестабильным. Синоптики предупреждают о возможных резких перепадах температур и об увеличении количества осадков, что связано с изменением климатических условий в этих регионах.

Предстоящее лето 2025 года в России обещает быть разнообразным: от экстремальной жары в центральных регионах до засухи на юге и нестабильной погоды на Урале и в Сибири. Специалисты рекомендуют внимательно следить за обновлениями прогнозов и быть готовыми к различным климатическим сюрпризам.

Каким будет конец зимы 2025

Зима 2024–2025 годов стала в России аномально тёплой. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев

Зима 2024–2025 годов в России характеризуется аномально высокими температурами. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что на большей части страны наблюдается отклонение температуры от климатической нормы на 4–9 °C, а местами и на 12 °C. Он подчеркнул, что настоящей зимы в этом году не будет, а весна придёт раньше срока.

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что первая половина января 2025 года в Москве выдалась на редкость тёплой. Она подчеркнула, что средняя суточная температура воздуха составила -0.9 градуса — это на 4,8 градуса выше нормы. Из 15 дней месяца в восьми случаях днём наблюдалась оттепель и шесть суток оказались с положительной средней суточной температурой воздуха, что и привело к активному уменьшению высоты снежного покрова. Синоптик напомнила, что с начала XXI века похожая тёплая погода в первой половине января была в следующих годах: 2005, 2007, 2014 и 2020-й.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в конце января в Москве температура воздуха достигала +4 °C, что на 7–8 °C превышает климатическую норму. Он также сообщил о небольших дождях и мокром снеге в этот период.

По данным МГУ, январь 2025 года оказался самым тёплым за всю 245-летнюю историю инструментальных наблюдений в Москве. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, среднемесячная температура воздуха составила -0,02 ºС, ненамного превзойдя предыдущий рекорд января 2020 года (-0,14 ºС). Как сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, в среднем за весь месяц температура в столице в январе впервые вплотную приблизилась к нулю — с точностью даже не до десятых, а до сотых долей градуса. Для сравнения: современная климатическая норма января в Москве составляет -6,2 ºС.

Причиной необычайно жаркого января, по мнению учёных, стало почти беспрерывное вхождение в Московский регион морской полярной воздушной массы из Атлантики, а в последнюю неделю — ещё более тёплого морского тропического воздуха с юго-западными потоками из района Средиземноморья.

В феврале в европейской части России ожидается заметное похолодание — температура снизится на 12 °C. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, столбики термометров могут опуститься до -10 °C. Во многих регионах будет наблюдаться температура ниже нормы на 6–12 °C, особенно в первой половине февраля. Например, холодная погода прогнозируется на юге Красноярского края, там столбик термометра опустится до отметки -35°C.

Последствия тёплой зимы

Аномальная зима 2024–2025 годов может негативно отразиться на урожае. Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

Аномально тёплая зима 2024–2025 годов в России уже вызывает серьёзные опасения относительно будущего урожая. Отсутствие снежного покрова и высокие температуры могут привести к дефициту влаги в почве, особенно в южных регионах, что негативно скажется на росте сельскохозяйственных культур. Кроме того, такие условия способствуют выживанию и активному размножению вредителей и возбудителей болезней растений.

Одной из наиболее значимых угроз является ожидаемое нашествие саранчи. По данным федерального Россельхозцентра при Минсельхозе, в 2025 году в зоне максимального риска окажется 21 регион России, включая Астраханскую, Волгоградскую, Оренбургскую области, а также Краснодарский и Ставропольский края. Это на семь регионов больше по сравнению с предыдущим годом.

Для борьбы с саранчой планируется создание специальных отрядов и увеличение площадей обработки от вредителей на 100 тыс. га по сравнению с прошлым годом. Особое внимание будет уделено регионам, граничащим с Казахстаном, где риск распространения саранчи особенно высок.

Помимо саранчи тёплая зима способствует выживанию других вредителей и развитию болезней растений, таких как мучнистая роса и корневая гниль. Это может привести к снижению урожайности и качества сельскохозяйственной продукции.

Эксперты также выражают обеспокоенность по поводу возможных возвратных заморозков в феврале и марте. Озимые культуры, которые начали активную вегетацию из-за тёплой погоды, могут пострадать от резкого похолодания, что негативно скажется на будущем урожае.

Влияние на урожай

Тёплая зима может оказаться серьёзным испытанием для сельского хозяйства, особенно для озимых культур. Обычно снежный покров защищает посевы от резких температурных перепадов. Если снега мало, а температура скачет от плюса к минусу, растения испытывают стресс, что ослабляет их корневую систему.

Озимые культуры (пшеница, рожь, ячмень) требуют определённого периода покоя зимой — так они готовятся к активному росту весной. Если зима слишком тёплая, растения могут начать преждевременную вегетацию. При последующем резком похолодании это может привести к вымерзанию посевов. Особенно опасны возвратные заморозки в марте-апреле.

Отсутствие снежного покрова и недостаток влаги могут вызвать весеннюю засуху. Зимой влага обычно накапливается в почве, а при таянии снега равномерно распределяется. Если снега не было или он растаял слишком рано, влага испаряется, а растения не получают необходимого питания, что снижает урожайность.

Слишком влажная зима также несёт риски. Если оттепель сменяется морозами, на полях образуется ледяная корка. Она перекрывает доступ кислорода к корням — и растения могут просто задохнуться. Кроме того, избыточная влага может спровоцировать грибковые заболевания, такие как снежная плесень.

Мнение эксперта

По мнению экспертов, бить тревогу по поводу озимых культур пока рано. Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Матыцин

Агроном и эксперт по садоводству Михаил Воробьёв в комментарии Life.ru заявил, что резкий перепад температуры от тёплого января к февральским заморозкам — не критичен для растений. Пока температура удерживается в районе -5 °C…-7 °C, никакой опасности для урожая нет.

«До -10 °C температура неопасна, даже в том случае, если нет снега. Вот если будет -15 °C…-25 °C и ниже, то это уже будет катастрофа», — отметил эксперт Михаил Воробьёв.

Михаил Воробьёв призвал также не волноваться из-за успевших набухнуть в январе почек на деревьях. Он объяснил: пока почки не распустились, они находятся под защитой кроющей чешуи, которая не даёт им замёрзнуть. Более того, на развитие почек влияет не только температура, но и длина светового дня. Растения «ориентируются» на момент, когда длина светового дня приближается к 13–14 часам — обычно это приходится на конец апреля – начало мая.

«Могут ли почки распуститься? Чтобы проверить это, любой желающий может провести простой эксперимент. Срежьте веточку дерева (яблоня, груша, вишня, слива) и поставьте в воду при комнатной температуре. Даже при комнатной температуре +20 °C…+23 °C они распустятся не раньше, чем через неделю. Но нам до этих +20 °C ещё далеко. Поэтому почки набухли, но они не распустятся», — пояснил эксперт.

Специалист также отметил, что бить тревогу по поводу озимых культур тоже пока рано. Сейчас температура соответствует ноябрьским значениям, а значит, угрозы гибели урожая пока нет.

Эксперт призвал садоводов внимательно следить за прогнозом погоды. Если температура опустится ниже -15 °C, нужно укрывать грядки с теплолюбивыми растениями (клубника, виноград и другие). Укрыть можно опавшими листьями, нетканым укрывным материалом либо песком.

Рекомендации садоводам

Садоводам советуют при обнаружении признаков заболеваний или вредителей принимать своевременные меры по их устранению. Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Зинин

Используйте укрывные материалы, такие как агроволокно, спанбонд или полиэтиленовая плёнка. Укрытия устанавливайте накануне ожидаемых заморозков и снимайте утром после их окончания.

Проводите мульчирование почвы. Мульча помогает поддерживать стабильную температуру почвы и сохранять влагу. Используйте солому, компост или сухую траву в качестве мульчи.

Регулярно осматривайте сад на предмет раннего пробуждения вредителей или появления болезней. При обнаружении признаков заболеваний или вредителей принимайте своевременные меры по их устранению, используя безопасные для окружающей среды методы.

Перед ожидаемыми заморозками рекомендуется провести обильный полив растений. Влажная почва удерживает тепло лучше сухой, что помогает защитить корневую систему от переохлаждения. Однако следует избегать переувлажнения, чтобы не спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Авторы Анна Розанова