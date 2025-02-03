Вильфанд прогнозирует, что 2025 год войдёт в тройку самых жарких

2025 год может оказаться в числе самых жарких в истории, но рекордных температур не ожидается. Такой прогноз представил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что текущие расчёты указывают на то, что год войдёт в тройку или пятёрку самых тёплых, однако точное место в этом списке пока определить сложно.

Вильфанд также отметил, что некоторые прогнозы предполагают, что 2025 год может занять второе место по температурным показателям. Однако он сравнил такие расчёты с прогнозами инфляции, подчеркнув их условность и возможные изменения.