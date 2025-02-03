Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 03:56

Вильфанд прогнозирует, что 2025 год войдёт в тройку самых жарких

2025 год может оказаться в числе самых жарких в истории, но рекордных температур не ожидается. Такой прогноз представил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что текущие расчёты указывают на то, что год войдёт в тройку или пятёрку самых тёплых, однако точное место в этом списке пока определить сложно.

Вильфанд также отметил, что некоторые прогнозы предполагают, что 2025 год может занять второе место по температурным показателям. Однако он сравнил такие расчёты с прогнозами инфляции, подчеркнув их условность и возможные изменения.

Снегопад и гололедица: Жителей шести регионов РФ предупредили об опасных метеоявлениях
Снегопад и гололедица: Жителей шести регионов РФ предупредили об опасных метеоявлениях

Ранее синоптик рассказал о влиянии природного явления Ла-Нинья, которое сейчас наблюдается на планете. Это холодный аналог Эль-Ниньо, оказывающий воздействие на погоду практически по всему миру. По прогнозам, Ла-Нинья продлится до апреля, после чего начнет переходить в нейтральную фазу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lamyai

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Роман Вильфанд
  • Погода
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar