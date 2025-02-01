Снегопад и гололедица: Жителей шести регионов РФ предупредили об опасных метеоявлениях

В регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в скором времени пройдёт снегопад, а на территории Поволжья из-за тепла ожидается гололедица. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«До вторника очень холодная погода в Бурятии, там до [минус] 35-40 градусов температура понижается. В Коми, Ленинградской и Архангельской областях в воскресенье пройдёт сильный снег», — приводит ТАСС слова специалиста.

Вильфанд дополнил, что гололедица прогнозируется на выходных в Татарстане и Пермском крае. В этих регионах также образуются гололедно-изморозевые отложения на проводах и деревьях.