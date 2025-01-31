В ожидании похолодания: Метеоролог раскрыл, как долго зима в Москве будет похожа на зиму
Синоптик Шувалов: Ожидаемое в Москве похолодание продлится до середины февраля
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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью нашим коллегам из «Ридус» поделился информацией о продолжительности ожидаемого похолодания в столичном регионе. Синоптики прогнозируют, что зима снова будет похожа на зиму в начале февраля.
«Нас ожидает длительный период холода, который не является обычным для этой зимы. Впервые морозы могут продлиться 7–8 дней с аномально низкими температурами: с 9–10 по 16–17 февраля», — отметил метеоролог.
Шувалов добавил, что отрицательные температуры как днём, так и ночью начнут наблюдаться в Москве и Подмосковье уже с 3 февраля, а с 8 февраля ночные температуры могут понизиться до –10...–15 °С. Прогнозируется, что небольшой слой снега останется как минимум до середины месяца.
О том, что столичный регион ожидает волна похолодания, Life.ru предупреждал своих читателей и ранее. Правда, снега нам в феврале и марте не обещают. Скорее всего, на несколько недель за окном установится холодная, но практически бесснежная погода.