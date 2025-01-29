Синоптик предупредила москвичей о похолодании и раскрыла, ждать ли снега весной

30 января станет самым тёплым днём потому, что минимальная температура в Москве будет плюс 3–5 градусов, а дневная температура — 6–8 градусов выше нуля. Об этом Life.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, отметив, что температура воздуха действительно будет градусов на 12 выше климатической нормы.

По её словам, уже 31-го числа температура воздуха начнёт понижаться. Ночь в Москве будет менее тёплой — около двух градусов, а дневная температура составит +3...+5 градусов. Синоптик отметила, что для этого времени года это всё ещё рекордно высокая температура. Однако в дальнейшем столбики термометров опустятся ниже. Последние дни месяца, особенно 30-е число, станут, вероятно, самыми тёплыми, но не рекордными для января в целом. Позднякова рассказала, что максимальная температура для января была зафиксирована 11 января 2007 года и составила +8,6 градуса.

Таким образом, высокая температура для января — не редкость, но для последних чисел месяца это действительно исключение. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

«Многие задаются вопросом, может ли из-за такой тёплой зимы снег лежать в мае. На самом деле снег в мае у нас никогда не лежит. Он может выпасть, но не задерживается. Если такие процессы и случаются, то снег быстро тает. Поэтому утверждение, что в мае будет лежать снег, — это нонсенс. Такого не будет. Нас ждёт календарная, привычная весна», — добавила Позднякова.

Однако зима ещё не закончилась. Впереди февраль, и в прошлые годы случалось, что он был довольно холодным, нивелируя всё тепло первых зимних месяцев, отметила метеоролог. По её словам, в 2025 году конец зимы будет с положительной аномалией, то есть существенного количества снега за этот месяц не ожидается.

Календарную весну мы встретим с минимальным количеством снега, что характерно для начала марта. Важно отметить, что нет никакой связи между тёплой зимой и холодной весной. Каждая весна может быть разной, и в каждом регионе, включая Москву, ситуация складывается по-своему. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова