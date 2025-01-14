«Температурные скачки»: На фоне аномальной зимы россиян предупредили о сюрпризах погоды

Погода в январе и феврали может «преподнести сюрпризы», заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, оценивая аномально тёплую зиму в России. Он обратил внимание на глобальное повышение температуры, которое сегодня наблюдается в европейской части страны, на Урале и в Сибири.

Аномально тёплая погода, по словам метеоролога, объясняется более мощным выносом атлантического тепла. Атмосферные процессы этого сезона, продолжил эксперт, могут привести к температурным скачкам в январе и феврале. То есть ожидается волнообразные как потепление, так и похолодание.