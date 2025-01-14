Россиянам пообещали аномально тёплую погоду до конца января

В России до конца января будет сохраняться аномально тёплая погода. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но всё-таки высокая» — сказал Вильфанд.

Эксперт добавил, что в первые 12 дней месяца фиксируется повышение температуры на пять градусов выше нормы. Со среды и до конца недели в Москве стоит ожидать потепления.