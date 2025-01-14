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Регион
14 января, 06:04

Россиянам пообещали аномально тёплую погоду до конца января

Вильфанд: Температура воздуха до конца января будет очень высокой

В России до конца января будет сохраняться аномально тёплая погода. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но всё-таки высокая» — сказал Вильфанд.

Эксперт добавил, что в первые 12 дней месяца фиксируется повышение температуры на пять градусов выше нормы. Со среды и до конца недели в Москве стоит ожидать потепления.

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Недавно подмосковные грибники оказались шокированы тёплой погодой и открыли сезон тихой охоты зимой. Жители региона уже успели собрать целые корзины опят, вешенки и говорушки тоже в изобилии. В Рязани и Мордовии тоже не обошлось без зимних чудес на радость грибникам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Kuzovkova

Николай Рюмин
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