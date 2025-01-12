Льда на Байкале в этом году не предвидится из-за погодной аномалии

Байкал этой зимой, вероятно, так и не покроется льдом полностью. На данный момент островки льда (забереги) наблюдаются только в северной и южной частях озера. Об этом сообщает ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

«На севере лёд наблюдается на удалении пяти-семи километров, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лёд, всё остальное — вода. На юге становление льда не предвидится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина отсутствия льда — аномально теплая зима.