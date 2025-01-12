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12 января, 13:33

Льда на Байкале в этом году не предвидится из-за погодной аномалии

МЧС: Байкал не может покрыться льдом из-за аномально тёплой зимы

Байкал этой зимой, вероятно, так и не покроется льдом полностью. На данный момент островки льда (забереги) наблюдаются только в северной и южной частях озера. Об этом сообщает ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

«На севере лёд наблюдается на удалении пяти-семи километров, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лёд, всё остальное — вода. На юге становление льда не предвидится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина отсутствия льда — аномально теплая зима.

Конькобежец погиб, провалившись под лёд на озере Байкал
Конькобежец погиб, провалившись под лёд на озере Байкал

Тонкий лёд становится причиной множества трагедий. Так ранее Life.ru писал, что на Байкале в Иркутской области внедорожник провалился под лёд Мухорского залива. Водитель транспортного средства не выжил.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Katvic

Мария Любицкая
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