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24 декабря, 15:55

На Байкале погиб водитель внедорожника, провалившись под лёд

На Байкале внедорожник провалился под лёд Мухорского залива. Водителя спасти не удалось. Об инциденте сообщили в пресс-службе МЧС России.

47-летний мужчина, управлявший автомобилем, выехал на лёд несмотря на наличие запрещающих знаков. Толщина льда не превышала 10 сантиметров, из-за чего в 600 метрах от берега машина провалилась и ушла под воду.

Кадры с места гибели водителя. Видео © Telegram / МЧС России

На место трагедии пробыли сотрудники МЧС, которые вытащили из воды бездыханное тело водителя.

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Ранее стало известно о трагедии на московском Кошачьем пруду. Двое жителей столицы решили срезать путь, но провалились под тонкий лёд, в результате чего один из них погиб.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Ольга Сливченко
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