На Байкале погиб водитель внедорожника, провалившись под лёд

На Байкале внедорожник провалился под лёд Мухорского залива. Водителя спасти не удалось. Об инциденте сообщили в пресс-службе МЧС России.

47-летний мужчина, управлявший автомобилем, выехал на лёд несмотря на наличие запрещающих знаков. Толщина льда не превышала 10 сантиметров, из-за чего в 600 метрах от берега машина провалилась и ушла под воду.

Кадры с места гибели водителя. Видео © Telegram / МЧС России

На место трагедии пробыли сотрудники МЧС, которые вытащили из воды бездыханное тело водителя.