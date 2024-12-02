В Подмосковье массажист не смог залезть на льдину и утонул в первый день зимы

В Подмосковье массажист утонул во время купания в первый день зимы. Трагедия произошла с 58-летним Владимиром П. в пруду парка Фабричного в Реутове.

В Подмосковье мужчина утонул в пруду в первый день зимы. Обложка © SHOT

Как сообщает SHOT, мужчина решил отметить начало холодного сезона необычным образом — он отправился поплавать в пруд. Некоторое время он находился в воде, но когда попытался выбраться, зацепился за льдину и не смог на неё забраться. В результате Владимир начал тонуть.

Находившиеся рядом рыбаки вызвали скорую, однако спасти мужчину не удалось. Владимир работал массажистом и девять лет назад закончил специальную академию в Таиланде.