«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 10:35

В Подмосковье массажист не смог залезть на льдину и утонул в первый день зимы

SHOT: В Подмосковье массажист утонул в пруду в первый день зимы

В Подмосковье массажист утонул во время купания в первый день зимы. Трагедия произошла с 58-летним Владимиром П. в пруду парка Фабричного в Реутове.

В Подмосковье мужчина утонул в пруду в первый день зимы. Обложка © SHOT

В Подмосковье мужчина утонул в пруду в первый день зимы. Обложка © SHOT

Как сообщает SHOT, мужчина решил отметить начало холодного сезона необычным образом — он отправился поплавать в пруд. Некоторое время он находился в воде, но когда попытался выбраться, зацепился за льдину и не смог на неё забраться. В результате Владимир начал тонуть.

Находившиеся рядом рыбаки вызвали скорую, однако спасти мужчину не удалось. Владимир работал массажистом и девять лет назад закончил специальную академию в Таиланде.

Спасение туристов, которые чуть не утонули в Териберке из-за любви к китам, попало на видео
Спасение туристов, которые чуть не утонули в Териберке из-за любви к китам, попало на видео

Ранее Life.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге утонул 12-летний мальчик, страдающий от ДЦП. Ребёнок скончался в собственной ванной, он захлебнулся водой. Полиция уже возбудила уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar