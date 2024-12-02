В Подмосковье массажист не смог залезть на льдину и утонул в первый день зимы
SHOT: В Подмосковье массажист утонул в пруду в первый день зимы
В Подмосковье массажист утонул во время купания в первый день зимы. Трагедия произошла с 58-летним Владимиром П. в пруду парка Фабричного в Реутове.
В Подмосковье мужчина утонул в пруду в первый день зимы. Обложка © SHOT
Как сообщает SHOT, мужчина решил отметить начало холодного сезона необычным образом — он отправился поплавать в пруд. Некоторое время он находился в воде, но когда попытался выбраться, зацепился за льдину и не смог на неё забраться. В результате Владимир начал тонуть.
Находившиеся рядом рыбаки вызвали скорую, однако спасти мужчину не удалось. Владимир работал массажистом и девять лет назад закончил специальную академию в Таиланде.
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