Спасение туристов, которые чуть не утонули в Териберке из-за любви к китам, попало на видео
В Териберке спасли туристов, которых в шторм повезли смотреть на китов
В Териберке спасли туристов, которых повезли смотреть на китов в Баренцевом море при штормовом предупреждении. Всех пассажиров удалось эвакуировать с тонущего судна, сообщает SHOT.
Спасение туристов с тонущего судна в Териберке. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, организаторы экскурсии были осведомлены о непогоде, но всё равно повезли группу. Китов в регионе не видели около двух месяцев, их прибытие к берегам Териберки прогнозировали в декабре, но экскурсоводы пошли на хитрость и сказали людям, что именно сегодня млекопитающие приплывут.
Отправились туристы в море на маленьком судне «Боец». Посудина на волнах перевернулась и утонула. Некоторые из пассажиров были без спасжилетов, однако удалось спасти всех. Местная транспортная прокуратура начала проверку.
Напомним, что на судне находилось девять пассажиров и капитан. Инцидент случился 27 ноября в первой половине дня. Известно, что человеку достаточно и пяти минут в ледяной воде, чтобы в организме случились изменения, не совместимые с жизнью.