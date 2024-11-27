Спасение туристов, которые чуть не утонули в Териберке из-за любви к китам, попало на видео

В Териберке спасли туристов, которых повезли смотреть на китов в Баренцевом море при штормовом предупреждении. Всех пассажиров удалось эвакуировать с тонущего судна, сообщает SHOT.

Спасение туристов с тонущего судна в Териберке. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, организаторы экскурсии были осведомлены о непогоде, но всё равно повезли группу. Китов в регионе не видели около двух месяцев, их прибытие к берегам Териберки прогнозировали в декабре, но экскурсоводы пошли на хитрость и сказали людям, что именно сегодня млекопитающие приплывут.

Отправились туристы в море на маленьком судне «Боец». Посудина на волнах перевернулась и утонула. Некоторые из пассажиров были без спасжилетов, однако удалось спасти всех. Местная транспортная прокуратура начала проверку.