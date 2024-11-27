Провалившийся под лёд хозяин башкирской Хатико на том же месте 7 лет назад потерял жену и друга
Провалившийся под лёд житель Башкирии на том же месте 7 лет назад потерял жену
Башкирская Хатико по кличке Белка ждёт своего хозяина. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан
Провалившийся под лёд хозяин башкирской Хатико на том же месте семь лет назад потерял супругу и друга. Они тоже утонули в реке Уфа. Об этом сообщает SHOT.
Видео с места, где мужчина провалился под лёд в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан
По данным телеграм-канала, в конце октября в 2017 году Николай Халанчук переплывал реку на лодке. На борту была его жена и близкий. В том же районе в Караиделе судно перевернулось. Все упали в ледяную воду. Выжил тогда только Николай.
Спустя 7 лет мужчина решил пересечь реку на велосипеде. Но лёд ещё недостаточно окреп и он провалился на глазах своей собаки. Белка верно четыре дня ждала, когда хозяин вынырнет. Но сегодня спасатели подняли его тело. Водолазы обнаружили погибшего на глубине 9 метров. Пока Хатико увезли с места родственники.