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27 ноября, 09:50

Провалившийся под лёд хозяин башкирской Хатико на том же месте 7 лет назад потерял жену и друга

Провалившийся под лёд житель Башкирии на том же месте 7 лет назад потерял жену

Башкирская Хатико по кличке Белка ждёт своего хозяина. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Башкирская Хатико по кличке Белка ждёт своего хозяина. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Провалившийся под лёд хозяин башкирской Хатико на том же месте семь лет назад потерял супругу и друга. Они тоже утонули в реке Уфа. Об этом сообщает SHOT.

Видео с места, где мужчина провалился под лёд в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

По данным телеграм-канала, в конце октября в 2017 году Николай Халанчук переплывал реку на лодке. На борту была его жена и близкий. В том же районе в Караиделе судно перевернулось. Все упали в ледяную воду. Выжил тогда только Николай.

Спустя 7 лет мужчина решил пересечь реку на велосипеде. Но лёд ещё недостаточно окреп и он провалился на глазах своей собаки. Белка верно четыре дня ждала, когда хозяин вынырнет. Но сегодня спасатели подняли его тело. Водолазы обнаружили погибшего на глубине 9 метров. Пока Хатико увезли с места родственники.

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Никита Никонов
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