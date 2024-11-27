В Башкортостане собака по кличке Белка четвёртый день ждёт утонувшего хозяина

Собака мужчины, провалившегося под лёд на реке Уфа в Караидельском районе Башкортостана, ждёт его на берегу четвёртый день. Об этом сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС.

Трагедия произошла 24 ноября, когда велосипедист решил сократить путь до дома, проехав по реке, где лёд был толщиной всего 2 сантиметра. Мужчина провалился в воду и утонул. Спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям уже четвёртый день ведут поисковую операцию. Водолазы обследуют дно реки на глубине более семи метров, используя судно на воздушной подушке. Пока удалось найти только велосипед погибшего.

«Все эти дни собака по кличке Белка ждёт своего хозяина недалеко от места, где произошла трагедия», — указано в сообщении. Он добавил, что родственники мужчины пытаются забрать её домой, но животное не хочет уходить. По его словам, собаку хочет забрать к себе племянник погибшего.

Инцидент подчёркивает опасность выхода на тонкий лед. Как отметил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков, безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее семи сантиметров. Для группы людей эта цифра увеличивается до 25 сантиметров.

Спасатели продолжают работать в сложных условиях, чтобы завершить поисковую операцию. Трагедия служит напоминанием о важности соблюдения мер предосторожности на водоемах в зимний период.