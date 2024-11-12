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Регион
12 ноября, 19:10

Две девочки провалились под лёд в Кировской области, гуляя по берегу реки

Две девоки провалилсь под лёд под Кировом. Обложка © Telegram / МЧС Кировской области

Две девоки провалилсь под лёд под Кировом. Обложка © Telegram / МЧС Кировской области

В Кировской области две девочки гуляли по берегу реки Вятка и провались под лёд, одну их них смогли вытащить очевидцы, у неё врачи диагностировали переохлаждение, вторую школьницу ищут. Об этом сообщило МЧС Кировской области.

Две девоки провалилсь под лёд под Кировом. Обложка © Telegram / МЧС Кировской области

Две девоки провалилсь под лёд под Кировом. Обложка © Telegram / МЧС Кировской области

Поиски провалившейся под лёд девочки под Кировом. Видео © Telegram / МЧС Кировской области

«По предварительным данным, двое детей гуляли вдоль берега, вышли на прибрежную полосу льда и провалились. К мероприятиям по поиску второго ребёнка привлечены сотрудники МЧС России, муниципальные спасатели, полиция», — уточнили в ведомстве.

ЧП случилось в Кирово-Чепецке. МЧС публикует видео поисково-спасательных работ. СК по региону начал доследственную проверку произошедшего. Следователи дадут правовую оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних.

В Якутии 73-летний рыбак провалился под тонкий лёд на реке Лене
В Якутии 73-летний рыбак провалился под тонкий лёд на реке Лене

Ранее сообщалось, что в Якутии сотрудник МВД Прокопий Кириллин спас 73-летнего мужчину, который провалился под лёд во время рыбалки. Рискуя жизнью, полицейский смог вытянуть утопающего на берег. В МВД его наградили за героизм.

Татьяна Миссуми
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