Две девочки провалились под лёд в Кировской области, гуляя по берегу реки
В Кировской области две девочки гуляли по берегу реки Вятка и провались под лёд, одну их них смогли вытащить очевидцы, у неё врачи диагностировали переохлаждение, вторую школьницу ищут. Об этом сообщило МЧС Кировской области.
Поиски провалившейся под лёд девочки под Кировом. Видео © Telegram / МЧС Кировской области
«По предварительным данным, двое детей гуляли вдоль берега, вышли на прибрежную полосу льда и провалились. К мероприятиям по поиску второго ребёнка привлечены сотрудники МЧС России, муниципальные спасатели, полиция», — уточнили в ведомстве.
ЧП случилось в Кирово-Чепецке. МЧС публикует видео поисково-спасательных работ. СК по региону начал доследственную проверку произошедшего. Следователи дадут правовую оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Якутии сотрудник МВД Прокопий Кириллин спас 73-летнего мужчину, который провалился под лёд во время рыбалки. Рискуя жизнью, полицейский смог вытянуть утопающего на берег. В МВД его наградили за героизм.