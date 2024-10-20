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20 октября, 13:20

В Якутии 73-летний рыбак провалился под тонкий лёд на реке Лене

В Якутии 73-летний рыбак едва не погиб, провалившись под тонкий лёд на реке Лене. Его спасли двое оказавшихся рядом местных жителей, сняв процесс на камеру, сообщает телеграм-канал «Yakutsk News. Мир глазами якутян», которому автор прислал видео.

Спасение провалившегося под лёд на Лене рыбака. Видео © Telegram / «Yakutsk News. Мир глазами якутян»

С редакцией телеграм-канала связался один из свидетелей, снявший ситуацию на камеру gopro. На опубликованном ролике видно, как провалившегося под лёд мужчину вытаскивают из полыньи в два этапа. Точнее говоря, помогает рыбаку только один из мужчин, а оператор держится на отдалении нескольких метров, что разумно, если вспомнить про тонкий лёд. Автор ролика подтвердил, что ситуация произошла сегодня.

«К счастью, всё обошлось. Мы были с братом, когда увидели тонущего мужчину. Мы с ним не знакомы. Пожилого мужчину 73-х лет вытащили», рассказал он.

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На днях Life.ru рассказывал о трагической истории плавания по Охотскому морю, в которое 9 августа отправились двое братьев и 15-летний сын одного из них. Они собирались вплавь дойти до Сахалина и поглазеть на китов, но через пару дней после начала пути пропали со связи. Дрейфующую лодку нашли в тысяче километров от места назначения только 14 октября. Из путешественников выжил лишь один человек — Михаил Пичугин, трупы его брата и племянника были привязаны к судну. Мужчина провёл в лодке 67 дней, похудев на 50 килограммов. Life.ru публиковал большой материал с подробностями трагичного путешествия.

Обложка ©

Telegram / «Yakutsk News. Мир глазами якутян»

Юрий Лысенко
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