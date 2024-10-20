В Якутии 73-летний рыбак провалился под тонкий лёд на реке Лене

В Якутии 73-летний рыбак едва не погиб, провалившись под тонкий лёд на реке Лене. Его спасли двое оказавшихся рядом местных жителей, сняв процесс на камеру, сообщает телеграм-канал «Yakutsk News. Мир глазами якутян», которому автор прислал видео.

С редакцией телеграм-канала связался один из свидетелей, снявший ситуацию на камеру gopro. На опубликованном ролике видно, как провалившегося под лёд мужчину вытаскивают из полыньи в два этапа. Точнее говоря, помогает рыбаку только один из мужчин, а оператор держится на отдалении нескольких метров, что разумно, если вспомнить про тонкий лёд. Автор ролика подтвердил, что ситуация произошла сегодня.