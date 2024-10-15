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15 октября, 00:22

В Охотском море нашли катамаран с выжившим человеком после двух месяцев дрейфа

В Охотском море нашли катамаран, который дрейфовал два месяца. Выжил один человек из трёх, находившихся на плавсредстве. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Катамаран нашли неподалеку от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Выжившего мужчину на рыболовецком судне доставляют в Магадан. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Напомним, два брата и 15-летний сын одного из них отправилась в плавание на катамаране «Байкат» 9 августа. Они вышли из мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, с намерением добраться до города Оха в Сахалинской области, однако связь с ними была потеряна. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

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Обложка ©

flickr / Nils Axel Braathen

Артём Гапоненко
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