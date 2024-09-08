Москвичка на Бали в одиночку поехала на активный вулкан в день рождения и пропала
Москвичка пропала в Индонезии. Она жила на Бали и поехала в одиночку на активный вулкан в свой день рождения, пишет SHOT.
Графического дизайнера Александру Мордовину не могут найти уже больше недели. В последний раз 44-летняя удалёнщица выходила на связь 30 августа. Она решила свершить восхождение на вулкан Ринджани на острове Ломбок без гида. Скинула племяннику фото по дороге и больше на сообщения и звонки не отвечала.
Родственники Александры начали бить тревогу, потому что раньше она так надолго не пропадала, а восхождение обычно занимает всего два дня.
Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии (3700), чтобы на него подняться, нужно, в том числе пройти через джунгли с дикими обезьянами. Без гида восхождения запрещены.
Александра переехала на Бали два года назад вместе с мужем. Пара постоянно поднималась на горы и вулканы. Одна россиянка пошла первый раз, так как рассталась с супругом. В последние три месяца Мордовины жили на острове раздельно. По словам близких, мужчина в поисках жены не участвует, так как у него просрочена виза — и он боится депортации. Семья обратилась за помощью к правозащитнику Константину Ерохину, он уже отправил запрос в консульство Индонезии.