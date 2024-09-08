ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 13:54

Москвичка на Бали в одиночку поехала на активный вулкан в день рождения и пропала

Москвичка пропала в Индонезии. Она жила на Бали и поехала в одиночку на активный вулкан в свой день рождения, пишет SHOT.

Пропавшая россиянка. Фото © SHOT

Пропавшая россиянка. Фото © SHOT

Графического дизайнера Александру Мордовину не могут найти уже больше недели. В последний раз 44-летняя удалёнщица выходила на связь 30 августа. Она решила свершить восхождение на вулкан Ринджани на острове Ломбок без гида. Скинула племяннику фото по дороге и больше на сообщения и звонки не отвечала.

Пропавшая россиянка. Фото © SHOT

Пропавшая россиянка. Фото © SHOT

Родственники Александры начали бить тревогу, потому что раньше она так надолго не пропадала, а восхождение обычно занимает всего два дня.

Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии (3700), чтобы на него подняться, нужно, в том числе пройти через джунгли с дикими обезьянами. Без гида восхождения запрещены.

Александра переехала на Бали два года назад вместе с мужем. Пара постоянно поднималась на горы и вулканы. Одна россиянка пошла первый раз, так как рассталась с супругом. В последние три месяца Мордовины жили на острове раздельно. По словам близких, мужчина в поисках жены не участвует, так как у него просрочена виза — и он боится депортации. Семья обратилась за помощью к правозащитнику Константину Ерохину, он уже отправил запрос в консульство Индонезии.

Обыск и последнее видео с камер вскрыли ужасающую причину гибели россиянина в Таиланде
Обыск и последнее видео с камер вскрыли ужасающую причину гибели россиянина в Таиланде
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Индонезия
  • бали
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров