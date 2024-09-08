Москвичка на Бали в одиночку поехала на активный вулкан в день рождения и пропала

Москвичка пропала в Индонезии. Она жила на Бали и поехала в одиночку на активный вулкан в свой день рождения, пишет SHOT.

Пропавшая россиянка. Фото © SHOT

Графического дизайнера Александру Мордовину не могут найти уже больше недели. В последний раз 44-летняя удалёнщица выходила на связь 30 августа. Она решила свершить восхождение на вулкан Ринджани на острове Ломбок без гида. Скинула племяннику фото по дороге и больше на сообщения и звонки не отвечала.

Пропавшая россиянка. Фото © SHOT

Родственники Александры начали бить тревогу, потому что раньше она так надолго не пропадала, а восхождение обычно занимает всего два дня.

Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии (3700), чтобы на него подняться, нужно, в том числе пройти через джунгли с дикими обезьянами. Без гида восхождения запрещены.