Обыск и последнее видео с камер вскрыли ужасающую причину гибели россиянина в Таиланде

Погибший в Таиланде россиянин Илья Орлов мог совершить суицид. К такому выводу правоохранители пришли после обысков и осмотра камер, на которые попала последняя прогулка туриста. Также, как выяснил SHOT, он грозился покончить жизнь самоубийством.

Россиянин, тело которого обнаружили в Таиланде. Обложка © SHOT

По данным канала, 27-летний россиянин был одержим идеей «всё или ничего». Он отчаянно пытался разбогатеть. По словам жены, у Ильи были проблемы с психикой, он даже предлагал ей совершить вместе суицид.

Полиция осматривает место убийства российского туриста на Пхукете. Фото © X / Khaosod English

Назадолго до смерти 27-летнего бизнесмена из Нижнего Тагила видели скитающимся по Пхукету в одиночку, он был в одних шортах и босиком. В таком же виде нашли и его тело в канаве рядом с популярным среди русских туристов пляжем Карон. По версии полицейских, синяки на лице он мог получить раньше — турист покуривал травку и мог контактировать с местными бандами.