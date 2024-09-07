Обыск и последнее видео с камер вскрыли ужасающую причину гибели россиянина в Таиланде
SHOT: Россиянин, чьё тело нашли в Таиланде, мог совершить суицид
Россиянин, чьё тело нашли в Таиланде, с семьёй. Обложка © Telegram / SHOT
Погибший в Таиланде россиянин Илья Орлов мог совершить суицид. К такому выводу правоохранители пришли после обысков и осмотра камер, на которые попала последняя прогулка туриста. Также, как выяснил SHOT, он грозился покончить жизнь самоубийством.
Россиянин, тело которого обнаружили в Таиланде. Обложка © SHOT
По данным канала, 27-летний россиянин был одержим идеей «всё или ничего». Он отчаянно пытался разбогатеть. По словам жены, у Ильи были проблемы с психикой, он даже предлагал ей совершить вместе суицид.
Полиция осматривает место убийства российского туриста на Пхукете. Фото © X / Khaosod English
Назадолго до смерти 27-летнего бизнесмена из Нижнего Тагила видели скитающимся по Пхукету в одиночку, он был в одних шортах и босиком. В таком же виде нашли и его тело в канаве рядом с популярным среди русских туристов пляжем Карон. По версии полицейских, синяки на лице он мог получить раньше — турист покуривал травку и мог контактировать с местными бандами.
В последние дни, как выяснилось, погибший жил у знакомого россиянина, который пустил его на несколько дней. В комнате никаких следов борьбы при обысках обнаружено не было
О жуткой трагедии, произошедшей в Таиланде, стало известно 3 сентября. На острове Пхукет полиция обнаружила истерзанное тело, а также документы на имя 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. Следствие предполагало, что он мог стать жертвой банды преступников. Подробнее о травмах рассказали судмедэксперты. Также известно, что Орлов переехал на Пхукет, чтобы разбогатеть, но у него не получилось, потому что он не работал.