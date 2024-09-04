Семья убитого на Пхукете россиянина голодала и жила на копейки после переезда

Убитый в Таиланде россиянин переехал на Пхукет, чтобы разбогатеть, но у него не получилось, потому что он не работал. Об этом сообщает SHOT.

Как рассказали телеграм-каналу близкие погибшего, 27-летний Илья Орлов с семьёй раньше жил в Нижнем Тагиле и пытался заниматься всевозможным бизнесом: открывал компании по металлообработке, утилизации отходов, торговле электроникой и мебелью, ремонту компьютеров. Но ничего не выгорело, в 2021 году Илья обанкротился. Этой зимой он решил начать новую жизнь в Таиланде и перевёз туда все семью — мать, жену и маленькую дочку. Бабушка с внучкой в последнее время жили в Паттайе, а родители ребёнка искали себя на Пхукете.

Там пара сначала снимала квартиру на накопленные деньги, но они закончились. Тогда супругам иногда приходилось ночевать у случайных знакомых и даже на пляжах, они часто голодали. Жена погибшего иногда брала заказы на маникюр, это помогало им выживать. Муж же, по её словам, по факту ничего не делал и только мечтал разбогатеть, а так как не получалось — начал угрожать покончить жизнь самоубийством.