Били твёрдым предметом и ножом: Стали известны подробности расправы над россиянином в Таиланде

Стали известны некоторые детали инцидента с найденным в Таиланде телом российского туриста, на котором были обнаружены следы пыток. Об обстоятельствах происшествия сообщили местные СМИ.

Правоохранители работают на месте, где нашли убитого россиянина. Видео © X / Khaosod English

Местные жители обнаружили тело по пояс голого мужчины в канаве возле статуи змееподобного существа Пхая Нага со следами пыток на Пхукете. Рядом с ним была найдена чёрная сумка для документов, в которой следователи обнаружили паспорт гражданина РФ на имя 27-летнего Ильи Орлова. Также в сумке был паспорт женщины, банковские карты и другие документы.

Как пишет Khaosod, судмедэксперты осмотрели тело и обнаружили синяки вокруг глаза, около левого уха, гематомы на обеих руках с порезами до кости, рану на левой ноге, а также синяки под подбородком и во рту, глазницах и кадыке. Травмы наносились твёрдым предметом и ножом. Мужчина был мёртв около восьми часов.

Полиция осматривает место убийства российского туриста на Пхукете. Фото © X / Khaosod English