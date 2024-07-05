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5 июля, 01:41

Россиянка погибла, выпав из окна в Таиланде после ссоры с мужем из-за наркотиков

Thaiger: Россиянка насмерть разбилась при падении с шестого этажа в Таиланде

Россиянка выпала из окна высотного кондоминиума в Паттайе, поссорившись с мужем из-за наркотиков вечером 4 июля. Падение с высоты шестого этажа оказалось для женщины фатальным, сообщило местное издание Thaiger со ссылкой на заявление полиции.

"Рядом со зданием было обнаружено тело 44-летней россиянки. <...> Свидетели и следователи выяснили, что погибшая проживала на шестом этаже и горячо поссорилась со своим мужем той же национальности", — говорится в публикации.

Место происшествия в настоящий момент оцеплено. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают супруга почившей и осматривают жилище в поисках улик. Жители соседних квартир утверждают, что незадолго до трагедии мужчина запретил жене употреблять каннабис, чем довёл её до истерики.

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А в Томске неделей ранее произошло настоящее чудо. Семилетний ребёнок выпал из окна квартиры на десятом этаже и остался жив. Малыша госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Илья Пушкарев
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