Россиянка погибла, выпав из окна в Таиланде после ссоры с мужем из-за наркотиков

Россиянка выпала из окна высотного кондоминиума в Паттайе, поссорившись с мужем из-за наркотиков вечером 4 июля. Падение с высоты шестого этажа оказалось для женщины фатальным, сообщило местное издание Thaiger со ссылкой на заявление полиции.

"Рядом со зданием было обнаружено тело 44-летней россиянки. <...> Свидетели и следователи выяснили, что погибшая проживала на шестом этаже и горячо поссорилась со своим мужем той же национальности", — говорится в публикации.

Место происшествия в настоящий момент оцеплено. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают супруга почившей и осматривают жилище в поисках улик. Жители соседних квартир утверждают, что незадолго до трагедии мужчина запретил жене употреблять каннабис, чем довёл её до истерики.