В Томске семилетний ребёнок выпал с десятого этажа и выжил

В Томске ребёнок 2017 года рождения выпал из окна десятого этажа и выжил. Об инциденте сообщила прокуратура региона.

В Томске мальчика увозят в больницу после падения с десятого этажа. Фото © Telegram / Регион-70 Томск

Всё произошло на улице Богдана Хмельницкого. Врачи госпитализировали мальчика и отмечают состояние как тяжёлое. Детали травм пока не уточняются. Прокуратура проводит проверку.