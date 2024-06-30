В Томске семилетний ребёнок выпал с десятого этажа и выжил
В Томске ребёнок 2017 года рождения выпал из окна десятого этажа и выжил. Об инциденте сообщила прокуратура региона.
В Томске мальчика увозят в больницу после падения с десятого этажа. Фото © Telegram / Регион-70 Томск
Всё произошло на улице Богдана Хмельницкого. Врачи госпитализировали мальчика и отмечают состояние как тяжёлое. Детали травм пока не уточняются. Прокуратура проводит проверку.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге студентка выжила после падения с 18-го этажа во время мытья окон. У девушки сломано два ребра, треснула кость на лбу, повреждены лёгкие.
Telegram / Прокуратура Томской области