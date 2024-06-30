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Регион
30 июня, 15:07

В Томске семилетний ребёнок выпал с десятого этажа и выжил

В Томске ребёнок 2017 года рождения выпал из окна десятого этажа и выжил. Об инциденте сообщила прокуратура региона.

В Томске мальчика увозят в больницу после падения с десятого этажа. Фото © Telegram / Регион-70 Томск

В Томске мальчика увозят в больницу после падения с десятого этажа. Фото © Telegram / Регион-70 Томск

Всё произошло на улице Богдана Хмельницкого. Врачи госпитализировали мальчика и отмечают состояние как тяжёлое. Детали травм пока не уточняются. Прокуратура проводит проверку.

Момент попал на видео: Под Калугой женщина чудом выжила после падения дерева во время урагана
Момент попал на видео: Под Калугой женщина чудом выжила после падения дерева во время урагана

Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге студентка выжила после падения с 18-го этажа во время мытья окон. У девушки сломано два ребра, треснула кость на лбу, повреждены лёгкие.

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Telegram / Прокуратура Томской области

Николай Рюмин
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