Уральская "чудо-девушка" выпала с 18-го этажа во время мытья окон и выжила В Екатеринбурге студентка выжила после падения с 18-го этажа во время мытья окон 27 июня, 14:57 Студентка, выпавшая из окна в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / SHOT

В Екатеринбурге 19-летняя студентка выпала из окна восемнадцатого этажа и выжила, отделавшись незначительными для такого падения травмами. SHOT побеседовал с девушкой.

Студентка, выпавшая из окна в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

Студентка учится в местном университете и живёт в многоэтажке на Авиационной. По её словам, она просто мыла окна в своей комнате, но оступилась и полетела вниз. Девушка пролетела более 50 метров. Её спасло то, что под окнами росли кусты, а также она смогла сгруппироваться в полёте. Скорую вызвал сосед, увидевший на траве обездвиженное тело.

"У меня сломаны два ребра, треснула кость на лбу. Лёгкие у меня то ли порвались, то сильно ушиблись и потом порвались. Но дело в том, что у меня ни одна конечность не сломана", — рассказала пострадавшая.

Она добавила, что пока ещё ей нельзя вставать с кровати, однако врачи дают хорошие прогнозы: после реабилитации девушку ждёт полное восстановление.

Ранее сообщалось, что в Москве девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже после того, как прислонилась к москитной сетке. Её доставили в больницу. Прокуратура проводит проверку.

Авторы Татьяна Миссуми