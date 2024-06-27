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Уральская "чудо-девушка" выпала с 18-го этажа во время мытья окон и выжила

В Екатеринбурге студентка выжила после падения с 18-го этажа во время мытья окон

27 июня, 14:57
Студентка, выпавшая из окна в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / SHOT

Студентка, выпавшая из окна в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / SHOT

В Екатеринбурге 19-летняя студентка выпала из окна восемнадцатого этажа и выжила, отделавшись незначительными для такого падения травмами. SHOT побеседовал с девушкой.

Студентка, выпавшая из окна в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

Студентка учится в местном университете и живёт в многоэтажке на Авиационной. По её словам, она просто мыла окна в своей комнате, но оступилась и полетела вниз. Девушка пролетела более 50 метров. Её спасло то, что под окнами росли кусты, а также она смогла сгруппироваться в полёте. Скорую вызвал сосед, увидевший на траве обездвиженное тело.

"У меня сломаны два ребра, треснула кость на лбу. Лёгкие у меня то ли порвались, то сильно ушиблись и потом порвались. Но дело в том, что у меня ни одна конечность не сломана", — рассказала пострадавшая.

Она добавила, что пока ещё ей нельзя вставать с кровати, однако врачи дают хорошие прогнозы: после реабилитации девушку ждёт полное восстановление.

Первоклашка из Калининграда чудом выжила при падении из окна пятого этажа
Первоклашка из Калининграда чудом выжила при падении из окна пятого этажа

Ранее сообщалось, что в Москве девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже после того, как прислонилась к москитной сетке. Её доставили в больницу. Прокуратура проводит проверку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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