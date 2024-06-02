Маленькая девочка вывалилась из окна высотки в Москве
Прокуратура: Девочка попала в больницу после падения с 9-го этажа в Москве
Жилой дом в Москве, откуда с девятого этажа выпала девочка. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже после того, как прислонилась к москитной сетке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Москитная сетка, на которую оперлась девочка в Москве и выпала. Коллаж © Telegram / Прокуратура Москвы
Инцидент произошёл на улице Реутовской. После падения девочка 2021 года рождения попала в больницу. В прокуратуре не уточнили, насколько серьёзные травмы она получила. Специалисты начали проверку по факту случившегося.
"Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре", — указано в сообщении.
А ранее Life.ru рассказывал, что ученица первого класса из Калининграда чудом выжила при падении из окна пятого этажа. Девочку госпитализировали с переломами позвоночника и руки.