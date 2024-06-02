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Регион
2 июня, 12:52

Маленькая девочка вывалилась из окна высотки в Москве

Прокуратура: Девочка попала в больницу после падения с 9-го этажа в Москве

Жилой дом в Москве, откуда с девятого этажа выпала девочка. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Жилой дом в Москве, откуда с девятого этажа выпала девочка. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже после того, как прислонилась к москитной сетке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Москитная сетка, на которую оперлась девочка в Москве и выпала. Коллаж © Telegram / Прокуратура Москвы

Москитная сетка, на которую оперлась девочка в Москве и выпала. Коллаж © Telegram / Прокуратура Москвы

Инцидент произошёл на улице Реутовской. После падения девочка 2021 года рождения попала в больницу. В прокуратуре не уточнили, насколько серьёзные травмы она получила. Специалисты начали проверку по факту случившегося.

"Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре", — указано в сообщении.

На Урале двухлетняя девочка выпала с пятого этажа и выжила
На Урале двухлетняя девочка выпала с пятого этажа и выжила

А ранее Life.ru рассказывал, что ученица первого класса из Калининграда чудом выжила при падении из окна пятого этажа. Девочку госпитализировали с переломами позвоночника и руки.

Дарья Нарыкова
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