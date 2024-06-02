Маленькая девочка вывалилась из окна высотки в Москве

В Москве девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже после того, как прислонилась к москитной сетке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Москитная сетка, на которую оперлась девочка в Москве и выпала. Коллаж © Telegram / Прокуратура Москвы

Инцидент произошёл на улице Реутовской. После падения девочка 2021 года рождения попала в больницу. В прокуратуре не уточнили, насколько серьёзные травмы она получила. Специалисты начали проверку по факту случившегося.

"Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре", — указано в сообщении.