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15 мая, 10:01

На Урале двухлетняя девочка выпала с пятого этажа и выжила

В Магнитогорске начата проверка после падения 2-летней девочки с пятого этажа

Окно пятого этажа, из которого выпала двухлетняя девочка в Магнитогорске. Обложка © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

Окно пятого этажа, из которого выпала двухлетняя девочка в Магнитогорске. Обложка © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в городе Магнитогорске Челябинской области. Следователи начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся. По результатам будет принято процессуальное решение", — приводит Ura.ru сообщение ведомства.

По предварительным данным, вечером 14 мая девочка сама залезла на подоконник, открыла окно на кухне и, облокотившись на москитную сетку, выпала на козырёк подъезда. Мать в этот момент отошла в другую комнату. Ребёнок получил тупую травму живота и сейчас находится в больнице.

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Мирон Сидоров
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