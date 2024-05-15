Москвичка бросила 12-летнего сына с ДЦП и на неделю ушла в загул В Москве женщина на неделю оставила сына, который не может ухаживать за собой 15 мая, 09:38 В Москве женщина на неделю оставила сына с ДЦП. Фото © SHOT

Жительница Москвы почти на неделю бросила 12-летнего сына с ДЦП одного в квартире. Мальчик не мог сам питаться и ухаживать за собой. Истощённого ребёнка нашли, когда он был уже при смерти. Сейчас он в реанимации в тяжёлом состоянии, а против матери, которая просто ушла в загул, возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, 9 мая 2024 года 40-летняя женщина оставила одного в квартире на продолжительное время своего 12-летнего сына, страдающего серьёзным заболеванием и не способного ухаживать за собой и питаться самостоятельно", — сообщили в столичном ГСУ СК.

SHOT уточняет, что у мальчика детский церебральный паралич. Всё время, пока матери не было дома, он не мог о себе позаботиться, не ел и не пил. Тревогу забила его бабушка, поскольку никто не выходил на связь. В итоге в квартиру приехал родной дядя мальчика и увидел, что племянник в состоянии полуобморока и сильнейшего истощения. Ребёнка госпитализировали, врачи борются за его жизнь.

Мать же нашли в другом районе в гостях у подруги, всё это время она гуляла и развлекалась. Женщину доставили в отдел, опросили и отпустили. Сейчас она в больнице с сыном.

По данным столичного ГСУ СК, возбуждены дела по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

А ранее полицейские задержали женщину, которая бросила свою трёхлетнюю дочь в магазине на Кубани. Мать поймали аж в Москве. На допросе она призналась, что не "потянула" содержание ребёнка и решила его бросить. С девочкой всё хорошо, она находится в больнице.

Авторы Александра Вишнякова