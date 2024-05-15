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15 мая, 09:40

Полиция задержала мать-кукушку, которая бросила маленькую дочку в магазине на Кубани

Полиция задержала женщину, бросившую трёхлетнюю дочь в магазине в Краснодаре

Жительница Сургута и её дочь, которую она оставила в магазине в Краснодаре. Обложка © Telegram / Полиция Краснодара

Жительница Сургута и её дочь, которую она оставила в магазине в Краснодаре. Обложка © Telegram / Полиция Краснодара

В Краснодарском крае полицейские задержали женщину, которая бросила свою трёхлетнюю дочь в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России региону.

Жительница Сургута рассказала, почему бросила дочь в магазине в Краснодаре. Видео © Telegram / Полиция Краснодара

Там уточнили, что горе-матерью оказалась 36-летняя приезжая из Сургута (ХМАО). Она оставила девочку в магазине, уехала из Краснодара в Кропоткин и пыталась добраться до Санкт-Петербурга, однако была задержана в Москве. Сейчас женщину возвращают на Кубань для выяснения обстоятельств произошедшего, также ей проведут психиатрическую экспертизу. Жизни её маленькой дочки ничего не угрожает, она находится в больнице.

В городской полиции уточнили, что женщина с 22 апреля вместе с дочерью передвигалась по разным регионам России и 12 мая доехала до Краснодара, где арендовала квартиру посуточно. По её словам, она поругалась со всеми родственниками и ушла из дома с ребёнком. За несколько недель женщина с дочерью посетили Челябинск, Нальчик, Анапу, Севастополь и Краснодар. Затем мать поняла, что не может содержать девочку и просто оставила её в магазине. Она раскаялась в своих действиях и заявила, что в будущем хочет вернуть дочь.

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Ранее Life.ru рассказывал другую жуткую историю из Краснодара. Там брошенный матерью двухлетний мальчик чуть не выпал из окна 22-этажной высотки. В отношении родительницы составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ребёнка изъяли из семьи.

Александра Мышляева
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