Полиция задержала мать-кукушку, которая бросила маленькую дочку в магазине на Кубани

В Краснодарском крае полицейские задержали женщину, которая бросила свою трёхлетнюю дочь в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России региону.

Жительница Сургута рассказала, почему бросила дочь в магазине в Краснодаре. Видео © Telegram / Полиция Краснодара

Там уточнили, что горе-матерью оказалась 36-летняя приезжая из Сургута (ХМАО). Она оставила девочку в магазине, уехала из Краснодара в Кропоткин и пыталась добраться до Санкт-Петербурга, однако была задержана в Москве. Сейчас женщину возвращают на Кубань для выяснения обстоятельств произошедшего, также ей проведут психиатрическую экспертизу. Жизни её маленькой дочки ничего не угрожает, она находится в больнице.

В городской полиции уточнили, что женщина с 22 апреля вместе с дочерью передвигалась по разным регионам России и 12 мая доехала до Краснодара, где арендовала квартиру посуточно. По её словам, она поругалась со всеми родственниками и ушла из дома с ребёнком. За несколько недель женщина с дочерью посетили Челябинск, Нальчик, Анапу, Севастополь и Краснодар. Затем мать поняла, что не может содержать девочку и просто оставила её в магазине. Она раскаялась в своих действиях и заявила, что в будущем хочет вернуть дочь.