Спасали всем домом: Брошенный матерью малыш чуть не выпал из окна высотки в Краснодаре

Неравнодушные люди смогли предотвратить трагедию, которая едва не произошла в Краснодаре. Там брошенный матерью двухлетний мальчик чуть не выпал из окна 22-этажной высотки. О деталях истории пишет kp.ru.

В Краснодаре двухлетний малыш чуть не выпал из окна, его успели спасти соседи. Видео © Telegram / ЧП Краснодара и края

Всё произошло 12 мая в краснодарском микрорайоне Любимово. Местные жители обратили внимание на падающие из окна высотки вещи и пришли в ужас, когда увидели, что их сбрасывает маленький мальчик. Малыш в одних трусиках увлечённо смотрел вниз и пытался вырваться на улицу.

Шокированные соседи отреагировали оперативно и сплочённо: они вызвали экстренные службы и попытались заманить малыша назад в квартиру, но мальчик возвращаться назад не собирался. После этого к делу подключились охранники жилого комплекса, которые приняли решение выломать дверь в квартиру. Как оказалось, ребёнок там находился совершенно один.

"Вызвали нас — охранников. Мы, конечно же, побежали на 22-й этаж, выломали дверь. С нами ещё были люди. Мы все вместе забежали в квартиру и буквально вырвали ребёнка с подоконника", — сообщил один из охранников.

После этого к дому прибыли специалисты экстренных служб, а также органы опеки. Выяснилось, что в тот день мамаша оставила мальчика одного и пошла со своим возлюбленным на футбол. По словам свидетелей, она и раньше бросала малыша без присмотра. В её отношении составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ребёнка у матери изъяли.