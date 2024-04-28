Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 01:23

На Урале годовалая малышка выпала из окна, пока мать мыла пол

URA.ru: В Свердловской области годовалая девочка выпала из окна третьего этажа

В Полевском Свердловской области годовалая девочка выпала из окна третьего этажа, пока её мать мыла пол. Как пишет URA.ru со ссылкой на знающий ситуацию источник, это произошло 22 апреля.

"Девочка с мамой проживают в коммунальной квартире на нескольких хозяев. Пока мама мыла пол, её дочка ушла в комнату соседки, у которой было открыто окно. Малышка выжила", — рассказал источник.

Ребёнка отвезли в Полевскую ЦГБ. Как рассказали в пресс-группе ОМВД РФ "Полевской", семья не состоит на учёте в ПДН и никто в ней не привлекался к административной ответственности.

Выяснилось, что мать-убийца из-под Пскова уже теряла ребёнка при загадочных обстоятельствах
Выяснилось, что мать-убийца из-под Пскова уже теряла ребёнка при загадочных обстоятельствах

Ранее крайне грубое общение матери с собственным малышом попало на видео в районе Западное Дегунино. Очевидцы рассказали Life.ru, что женщина также била ребёнка по голове. Ей не понравилось поведение чада. Сейчас малыш в безопасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров