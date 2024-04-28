На Урале годовалая малышка выпала из окна, пока мать мыла пол
URA.ru: В Свердловской области годовалая девочка выпала из окна третьего этажа
В Полевском Свердловской области годовалая девочка выпала из окна третьего этажа, пока её мать мыла пол. Как пишет URA.ru со ссылкой на знающий ситуацию источник, это произошло 22 апреля.
"Девочка с мамой проживают в коммунальной квартире на нескольких хозяев. Пока мама мыла пол, её дочка ушла в комнату соседки, у которой было открыто окно. Малышка выжила", — рассказал источник.
Ребёнка отвезли в Полевскую ЦГБ. Как рассказали в пресс-группе ОМВД РФ "Полевской", семья не состоит на учёте в ПДН и никто в ней не привлекался к административной ответственности.
Ранее крайне грубое общение матери с собственным малышом попало на видео в районе Западное Дегунино. Очевидцы рассказали Life.ru, что женщина также била ребёнка по голове. Ей не понравилось поведение чада. Сейчас малыш в безопасности.
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