На Урале годовалая малышка выпала из окна, пока мать мыла пол

В Полевском Свердловской области годовалая девочка выпала из окна третьего этажа, пока её мать мыла пол. Как пишет URA.ru со ссылкой на знающий ситуацию источник, это произошло 22 апреля.

"Девочка с мамой проживают в коммунальной квартире на нескольких хозяев. Пока мама мыла пол, её дочка ушла в комнату соседки, у которой было открыто окно. Малышка выжила", — рассказал источник.