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24 ноября, 11:57

Выяснилось, что мать-убийца из-под Пскова уже теряла ребёнка при загадочных обстоятельствах

Kp.ru: Мать-убийца из-под Пскова уже теряла ребёнка, выпавшего из окна

<p>Дарья Суханова. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/59680" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дарья Суханова. Обложка © SHOT

Дарья Суханова из города Великие Луки Псковской области, три месяца скрывавшая смерть троих детей, ранее уже теряла одного ребёнка. Об этом kp.ru рассказал бывший коллега женщины, с которой он работал в баре. По его словам, Суханова производила впечатление хорошей, общительной девушки.

"По работе нареканий к ней не было. Ей тогда было 25 лет, у неё уже были двое мальчиков. В браке она не была. Жила когда-то с неким Артёмом. Он был отцом одного или двух детей. Потом мужчины менялись", — поделился собеседник.

Кроме того, оказывается, Дарья уже теряла одного ребёнка: он при загадочных обстоятельствах выпал из окна шестого этажа. Однако мужчина никогда не подумал бы, что его бывшая коллега способна на подобное, а резонансная трагедия повергла его в шок.

Десятилетняя дочь убила маму табуреткой в Петербурге

Десятилетняя дочь убила маму табуреткой в Петербурге

Напомним, 34-летняя Дарья Суханова подозревается в убийстве собственных малолетних детей: их бездыханные тела пролежали в кроватях три месяца. Женщина скрывала факт смерти, и всё это время с ней проживала её выжившая пятилетняя дочь, которая спала в одной кровати со своим мёртвым братом. Выяснилось, что горе-мамаша могла заморить малышей.

Матвей Константинов
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