Выяснилось, что мать-убийца из-под Пскова уже теряла ребёнка при загадочных обстоятельствах

Дарья Суханова из города Великие Луки Псковской области, три месяца скрывавшая смерть троих детей, ранее уже теряла одного ребёнка. Об этом kp.ru рассказал бывший коллега женщины, с которой он работал в баре. По его словам, Суханова производила впечатление хорошей, общительной девушки.

"По работе нареканий к ней не было. Ей тогда было 25 лет, у неё уже были двое мальчиков. В браке она не была. Жила когда-то с неким Артёмом. Он был отцом одного или двух детей. Потом мужчины менялись", — поделился собеседник.

Кроме того, оказывается, Дарья уже теряла одного ребёнка: он при загадочных обстоятельствах выпал из окна шестого этажа. Однако мужчина никогда не подумал бы, что его бывшая коллега способна на подобное, а резонансная трагедия повергла его в шок.