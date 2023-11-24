Под Псковом мать три месяца как ни в чём не бывало жила с телами троих детей

В Псковской области разбираются в обстоятельствах смерти трёх малолетних детей, мать которых три месяца как ни в чём не бывало жила с их телами в одном доме. По данным SHOT, всё произошло в Великих Луках.

Всё вскрылось, когда малышей приехала навестить бабушка. Зайдя в дом, она увидела страшную картину: на первом ярусе кровати лежал скелет четырёхлетнего мальчика в памперсе, а его годовалый брат покоился выше. Оба — под одеялами. Мать малышей — 34-летняя Дарья Суханова — рассказала пенсионерке, что дети скончались в августе с разницей в неделю.

В Псковской области задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей. Фото © SHOT

В поисках оставшихся внуков шокированная женщина поехала в частный дом семьи в деревне Мокрики. Там она нашла тело восьмилетней девочки, также лежащее в кровати под одеялом. Мать погибшей опять не смогла назвать причину смерти, однако известно, что это произошло всё в том же августе.

В живых осталась только пятилетняя девочка, уже переданная органам опеки, и 12-летний мальчик, который в последнее время жил с бабушкой.

По предварительным данным, летом после покупки частного дома на материнский капитал Дарья жила там с детьми, однако в августе умерла первая девочка. Женщина взяла сыновей и переехала на съёмную квартиру к своему молодому человеку в Великие Луки, где они и скончались. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", горе-мать задержана.