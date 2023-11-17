Житель Татарстана убил 17-летнюю дочь за интимный разговор по телефону
В Татарстане заслуженное наказание получил житель Ютазинского района, убивший несовершеннолетнюю дочь за телефонный разговор интимного содержания. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета, страшное преступление произошло 27 апреля.
Следственный эксперимент с жителем Татарстана, убившим дочь. Видео © t.me / СУ СК России по Республике Татарстан
"Находясь дома, мужчина услышал, что 17-летняя дочь ведёт по телефону разговор интимного содержания, в связи с чем между ними произошёл конфликт, в ходе которого из личной неприязни толкнул её с лестницы. Ударившись головой, последняя потеряла сознание", — говорится в опубликованном сообщении.
Решив, что девочка умерла, изверг бросил её в реку Ик. По данным судебно-медицинской экспертизы, она погибла из-за утопления.
В тот же день мать девочки, не найдя её, забила тревогу и обратилась в полицию. Уже спустя три дня тело девушки извлекли из воды. Приговором суда родитель получил семь лет свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
А сегодня стало известно об экстрадиции в Россию москвича, в прошлом году убившего супругу. Мужчина сбежал из страны, после чего его задержали в Стамбуле за угрозу убийством. Он сознался местным правоохранителям в страшном преступлении.
Shutterstock