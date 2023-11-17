Житель Татарстана убил 17-летнюю дочь за интимный разговор по телефону

В Татарстане заслуженное наказание получил житель Ютазинского района, убивший несовершеннолетнюю дочь за телефонный разговор интимного содержания. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета, страшное преступление произошло 27 апреля.

Следственный эксперимент с жителем Татарстана, убившим дочь. Видео © t.me / СУ СК России по Республике Татарстан

"Находясь дома, мужчина услышал, что 17-летняя дочь ведёт по телефону разговор интимного содержания, в связи с чем между ними произошёл конфликт, в ходе которого из личной неприязни толкнул её с лестницы. Ударившись головой, последняя потеряла сознание", — говорится в опубликованном сообщении.

Решив, что девочка умерла, изверг бросил её в реку Ик. По данным судебно-медицинской экспертизы, она погибла из-за утопления.

В тот же день мать девочки, не найдя её, забила тревогу и обратилась в полицию. Уже спустя три дня тело девушки извлекли из воды. Приговором суда родитель получил семь лет свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.