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17 ноября, 15:34

Житель Татарстана убил 17-летнюю дочь за интимный разговор по телефону

В Татарстане заслуженное наказание получил житель Ютазинского района, убивший несовершеннолетнюю дочь за телефонный разговор интимного содержания. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета, страшное преступление произошло 27 апреля.

Следственный эксперимент с жителем Татарстана, убившим дочь. Видео © t.me / СУ СК России по Республике Татарстан

"Находясь дома, мужчина услышал, что 17-летняя дочь ведёт по телефону разговор интимного содержания, в связи с чем между ними произошёл конфликт, в ходе которого из личной неприязни толкнул её с лестницы. Ударившись головой, последняя потеряла сознание", — говорится в опубликованном сообщении.

Решив, что девочка умерла, изверг бросил её в реку Ик. По данным судебно-медицинской экспертизы, она погибла из-за утопления.

В тот же день мать девочки, не найдя её, забила тревогу и обратилась в полицию. Уже спустя три дня тело девушки извлекли из воды. Приговором суда родитель получил семь лет свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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А сегодня стало известно об экстрадиции в Россию москвича, в прошлом году убившего супругу. Мужчина сбежал из страны, после чего его задержали в Стамбуле за угрозу убийством. Он сознался местным правоохранителям в страшном преступлении.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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