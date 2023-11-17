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17 ноября, 10:35

Турция экстрадировала россиянина, убившего жену в Москве и сбежавшего в Стамбул

МВД: В РФ из Турции экстрадировали москвича, убившего жену

В РФ из Турции экстрадировали москвича, в декабре прошлого года убившего свою жену. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. На родину Игоря Молчанова сопроводили сотрудники Национального центрального бюро российского Интерпола и ФСИН.

"Предварительно установлено, что в декабре прошлого года фигурант совершил убийство своей супруги в её московской квартире. Кроме того, он незаконно приобрёл и хранил по месту своего проживания мефедрон", — цитирует Волк "МВД Медиа".

Установлено, что после расправы Молчанов покинул Россию. Мужчину объявили в международный розыск, после чего по линии Интерпола поступила информация о его задержании в Стамбуле за угрозу убийством. Он признался местным правоохранителям, что совершил в родной стране ужасное преступление.

Что известно о задержанном лидере "азербайджанской мафии", избивавшей школьников в Петербурге

Что известно о задержанном лидере "азербайджанской мафии", избивавшей школьников в Петербурге

А недавно в Россию экстрадировали Турала Мамедова — главаря "азербайджанской мафии", члены которой нападали на петербуржцев. Напомним, в октябре в Сети завирусились ролики, на которых молодые люди избивают жителей Северной столицы, что вызвало общественный резонанс. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Оказалось, что в основном "мафиози" были выходцами из Азербайджана. Уже 16 октября задержали самого активного участника группировки Тимура Мухтарова. Всего в СИЗО отправились 11 нападавших, девять из которых несовершеннолетние.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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