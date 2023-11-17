Турция экстрадировала россиянина, убившего жену в Москве и сбежавшего в Стамбул

В РФ из Турции экстрадировали москвича, в декабре прошлого года убившего свою жену. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. На родину Игоря Молчанова сопроводили сотрудники Национального центрального бюро российского Интерпола и ФСИН.

"Предварительно установлено, что в декабре прошлого года фигурант совершил убийство своей супруги в её московской квартире. Кроме того, он незаконно приобрёл и хранил по месту своего проживания мефедрон", — цитирует Волк "МВД Медиа".

Установлено, что после расправы Молчанов покинул Россию. Мужчину объявили в международный розыск, после чего по линии Интерпола поступила информация о его задержании в Стамбуле за угрозу убийством. Он признался местным правоохранителям, что совершил в родной стране ужасное преступление.