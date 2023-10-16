Самого активного участника "азербайджанской мафии" задержали в Петербурге за избиения жителей

В Московском районе Санкт-Петербурга задержали 18-летнего участника группировки азербайджанцев, которая избивала местных жителей. По данным телеграм-канала SHOT, парня зовут Тимур Мухтаров, его 17-летний подельник, подавшийся в бега, сейчас в розыске. Дело контролирует председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

18-летний Тимур Мухтаров, самый активный участник "азербайджанской мафии". Видео © Telegram / SHOT

Напомним, что группа парней семнадцати и восемнадцати лет нападала на прохожих, избивала их и выкладывала видео с беспределом в соцсети. Сами они себя называют "азербайджанской мафией". Сейчас оперативники отрабатывают всех членов банды. Парням грозит до семи лет колонии.

"Азербайджанская мафия" избивает жителей Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / SHOT

17-летний подельник Тимура Мухтарова. Фото © Telegram / SHOT