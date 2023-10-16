Самого активного участника "азербайджанской мафии" задержали в Петербурге за избиения жителей
SHOT: В Петербурге за избиения людей задержан 18-летний выходец из Азербайджана
В Московском районе Санкт-Петербурга задержали 18-летнего участника группировки азербайджанцев, которая избивала местных жителей. По данным телеграм-канала SHOT, парня зовут Тимур Мухтаров, его 17-летний подельник, подавшийся в бега, сейчас в розыске. Дело контролирует председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
18-летний Тимур Мухтаров, самый активный участник "азербайджанской мафии". Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что группа парней семнадцати и восемнадцати лет нападала на прохожих, избивала их и выкладывала видео с беспределом в соцсети. Сами они себя называют "азербайджанской мафией". Сейчас оперативники отрабатывают всех членов банды. Парням грозит до семи лет колонии.
"Азербайджанская мафия" избивает жителей Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / SHOT
17-летний подельник Тимура Мухтарова. Фото © Telegram / SHOT
Как сообщал Лайф, накануне по поручению Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В основном молодые люди нападали на людей в торговых центрах и возле метро.
Telegram / SHOT