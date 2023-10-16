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16 октября, 11:12
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Самого активного участника "азербайджанской мафии" задержали в Петербурге за избиения жителей

SHOT: В Петербурге за избиения людей задержан 18-летний выходец из Азербайджана

В Московском районе Санкт-Петербурга задержали 18-летнего участника группировки азербайджанцев, которая избивала местных жителей. По данным телеграм-канала SHOT, парня зовут Тимур Мухтаров, его 17-летний подельник, подавшийся в бега, сейчас в розыске. Дело контролирует председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

18-летний Тимур Мухтаров, самый активный участник "азербайджанской мафии". Видео © Telegram / SHOT

Напомним, что группа парней семнадцати и восемнадцати лет нападала на прохожих, избивала их и выкладывала видео с беспределом в соцсети. Сами они себя называют "азербайджанской мафией". Сейчас оперативники отрабатывают всех членов банды. Парням грозит до семи лет колонии.

"Азербайджанская мафия" избивает жителей Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / SHOT

17-летний подельник Тимура Мухтарова. Фото © Telegram / SHOT

17-летний подельник Тимура Мухтарова. Фото © Telegram / SHOT

Взбешённый поведением подростков житель Подмосковья устроил стрельбу на улице

Взбешённый поведением подростков житель Подмосковья устроил стрельбу на улице

Как сообщал Лайф, накануне по поручению Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В основном молодые люди нападали на людей в торговых центрах и возле метро.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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