Взбешённый поведением подростков житель Подмосковья устроил стрельбу на улице

В городе Электросталь Московской области 32-летний мужчина устроил стрельбу, поскольку ему не понравилось поведение подростков на улице. Затем он напал на свою девушку, а после этого забаррикадировался в квартире. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что мужчина вместе со своей девушкой шёл домой. По пути он заметил двух подростков шестнадцати и семнадцати лет, и ему не понравилось их поведение. Тогда он достал пистолет, начал угрожать юношам и трижды выстрелил в воздух и в землю. Подростки убежали и вызвали полицию, они не пострадали.

Затем мужчина продолжил проявлять агрессию и напал уже на свою возлюбленную, он порезал ей подбородок, после этого ушёл на съёмную квартиру и заперся там. Задержанием занимался отряд СОБР. В квартире обнаружили пистолет, две пули и гильзу. Уточняется, что оружие не принадлежало ему. До этого задержанный был судим за грабёж, а также за производство и сбыт наркотиков. Раненую девушку рецидивиста осмотрели врачи и отпустили домой.