В Бангкоке 14-летний подросток устроил стрельбу в ТЦ, есть жертвы
Reuters: Минимум три человека погибли при стрельбе в торговом центре в Бангкоке
Как минимум три человека погибли, ещё семь пострадали в результате стрельбы в одном из торговых центров в Бангкоке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Стрельба в Бангкоке и задержание нападавшего. Видео © X (Twitter) / AlertaMundo_ / CherryGD4
Трагедия произошла в торговом центре Siam Paragon в центре столицы Таиланда. Услышавшие звуки выстрелов покупатели выбежали на улицу. Сам стрелявший уже задержан. По данным агентства, ему 14 лет, вероятно, оружие он украл. Мотивы злоумышленника неизвестны.
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Ранее Лайф сообщал, что у здания МВД Турции в центре Анкары смертник привел в действие взрывное устройство. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. Метким попаданием правоохранителей второй террорист был ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва попал на камеру.
Кадр из видео X (Twitter) / AlertaMundo_