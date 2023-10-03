В Бангкоке 14-летний подросток устроил стрельбу в ТЦ, есть жертвы

Как минимум три человека погибли, ещё семь пострадали в результате стрельбы в одном из торговых центров в Бангкоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стрельба в Бангкоке и задержание нападавшего. Видео © X (Twitter) / AlertaMundo_ / CherryGD4

Трагедия произошла в торговом центре Siam Paragon в центре столицы Таиланда. Услышавшие звуки выстрелов покупатели выбежали на улицу. Сам стрелявший уже задержан. По данным агентства, ему 14 лет, вероятно, оружие он украл. Мотивы злоумышленника неизвестны.