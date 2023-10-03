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3 октября, 11:45

В Бангкоке 14-летний подросток устроил стрельбу в ТЦ, есть жертвы

Reuters: Минимум три человека погибли при стрельбе в торговом центре в Бангкоке

Как минимум три человека погибли, ещё семь пострадали в результате стрельбы в одном из торговых центров в Бангкоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стрельба в Бангкоке и задержание нападавшего. Видео © X (Twitter) / AlertaMundo_ / CherryGD4

Трагедия произошла в торговом центре Siam Paragon в центре столицы Таиланда. Услышавшие звуки выстрелов покупатели выбежали на улицу. Сам стрелявший уже задержан. По данным агентства, ему 14 лет, вероятно, оружие он украл. Мотивы злоумышленника неизвестны.

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Ранее Лайф сообщал, что у здания МВД Турции в центре Анкары смертник привел в действие взрывное устройство. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. Метким попаданием правоохранителей второй террорист был ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва попал на камеру.

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Кадр из видео X (Twitter) / AlertaMundo_

Наталья Исакова
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