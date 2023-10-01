Момент подрыва террориста-смертника в центре Анкары попал на видео

Момент подрыва террориста-смертника в центре турецкой Анкары попал на камеры видеонаблюдения. Кадры сразу разлетелись по всей соцсети X (бывший "Твиттер").

Момент подрыва террориста-смертника в центре Анкары. Видео © Twitter / EkReMUsTaD

Судя по кадрам, взрыв напугал проходящих поблизости людей. После хлопка и яркой вспышки они бросились вперёд, даже не подозревая, что только что погиб человек. Кстати, взрыв был такой силы, что его было слышно даже в отдалённых районах турецкой столицы.