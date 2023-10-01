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1 октября, 09:04

Момент подрыва террориста-смертника в центре Анкары попал на видео

<p>Обстановка в центре Анкары, где подорвался террорист-смертник. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/saghaberciniz/status/1708385431455215640/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">saghaberciniz</a></p>

Обстановка в центре Анкары, где подорвался террорист-смертник. Обложка © Twitter / saghaberciniz

Момент подрыва террориста-смертника в центре турецкой Анкары попал на камеры видеонаблюдения. Кадры сразу разлетелись по всей соцсети X (бывший "Твиттер").

Момент подрыва террориста-смертника в центре Анкары. Видео © Twitter / EkReMUsTaD

Судя по кадрам, взрыв напугал проходящих поблизости людей. После хлопка и яркой вспышки они бросились вперёд, даже не подозревая, что только что погиб человек. Кстати, взрыв был такой силы, что его было слышно даже в отдалённых районах турецкой столицы.

Напомним, всё произошло недалеко от здания МВД и парламента в районе Кызылай, куда около десяти утра на авто прибыли двое террористов. Один из них совершил самоподрыв, а другого ликвидировали полицейские. При этом двое турецких правоохранителей пострадали.

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Николь Вербер
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