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13 сентября, 13:39

В Турции произошёл обвал на шахте, где снимали "Чёрную любовь"

<p>Кадр из сериала "Чёрная любовь". © Startv.com.tr </p>

Кадр из сериала "Чёрная любовь". © Startv.com.tr

Обрушение произошло на шахте, расположенной в турецкой провинции Зонгулдак. По словам местного губернатора Османа Гаджибекташоглу, внутри находится 280 горняков, четверо из них пострадали. На место направили бригады медиков и сотрудников экстренных служб.

Обстановка на месте обрушения шахты в районе Эрегли турецкой провинции Зонгулдак. Видео © X / Demirören Haber Ajansı

Шахта, на которой произошло ЧП, известна поклонникам турецких сериалов. Здесь снимали "Чёрную любовь" — остросюжетную драму с Бураком Озчивитом в главной роли.

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Напомним, что в августе в турецком порту Дериндже примерно в ста километрах от Стамбула прогремел мощный взрыв. Инцидент произошёл из-за детонации зерновой взвеси в ходе погрузки. Сообщалось о десяти пострадавших, двое из которых были в тяжёлом состоянии.

Алексей Берковиц
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