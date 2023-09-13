В Турции произошёл обвал на шахте, где снимали "Чёрную любовь"
Кадр из сериала "Чёрная любовь". © Startv.com.tr
Обрушение произошло на шахте, расположенной в турецкой провинции Зонгулдак. По словам местного губернатора Османа Гаджибекташоглу, внутри находится 280 горняков, четверо из них пострадали. На место направили бригады медиков и сотрудников экстренных служб.
Обстановка на месте обрушения шахты в районе Эрегли турецкой провинции Зонгулдак. Видео © X / Demirören Haber Ajansı
Шахта, на которой произошло ЧП, известна поклонникам турецких сериалов. Здесь снимали "Чёрную любовь" — остросюжетную драму с Бураком Озчивитом в главной роли.
Напомним, что в августе в турецком порту Дериндже примерно в ста километрах от Стамбула прогремел мощный взрыв. Инцидент произошёл из-за детонации зерновой взвеси в ходе погрузки. Сообщалось о десяти пострадавших, двое из которых были в тяжёлом состоянии.