В Турции произошёл обвал на шахте, где снимали "Чёрную любовь"

Обрушение произошло на шахте, расположенной в турецкой провинции Зонгулдак. По словам местного губернатора Османа Гаджибекташоглу, внутри находится 280 горняков, четверо из них пострадали. На место направили бригады медиков и сотрудников экстренных служб.

Обстановка на месте обрушения шахты в районе Эрегли турецкой провинции Зонгулдак. Видео © X / Demirören Haber Ajansı

Шахта, на которой произошло ЧП, известна поклонникам турецких сериалов. Здесь снимали "Чёрную любовь" — остросюжетную драму с Бураком Озчивитом в главной роли.