В Иране при обрушении ледяной пещеры на экскурсии погибли супруги, ранен ребёнок

Неподалёку от иранского Исфахана обрушилась ледяная пещера, погибла семейная пара, ранен ребёнок. Об этом информирует агентство Fars, ссылаясь на главу городского управления по кризисным ситуациям.

Семья отправилась в среду из Исфахана в Семиром на экскурсию. По пути был перевал Биджан, где на обочине дороги есть ледяные пещеры, а с зимы прошлого года накопилось много снега. Когда отдыхающие были внутри, пещера неожиданно обрушилась.

Специалисты групп Красного Полумесяца, служб экстренной помощи, полиции и кризисного управления были отправлены на место происшествия и провели поисково-спасательные операции. Ребёнку оказана медицинская помощь.