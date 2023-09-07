В Иране при обрушении ледяной пещеры на экскурсии погибли супруги, ранен ребёнок
Обрушившаяся ледяная пещера в Иране, где во время экскурсии погибли супруги и был ранен ребёнок. Обложка © farsnews.ir
Неподалёку от иранского Исфахана обрушилась ледяная пещера, погибла семейная пара, ранен ребёнок. Об этом информирует агентство Fars, ссылаясь на главу городского управления по кризисным ситуациям.
Семья отправилась в среду из Исфахана в Семиром на экскурсию. По пути был перевал Биджан, где на обочине дороги есть ледяные пещеры, а с зимы прошлого года накопилось много снега. Когда отдыхающие были внутри, пещера неожиданно обрушилась.
Специалисты групп Красного Полумесяца, служб экстренной помощи, полиции и кризисного управления были отправлены на место происшествия и провели поисково-спасательные операции. Ребёнку оказана медицинская помощь.
А ранее в Башкирии группа туристов потерялась в Киндерлинской пещере. Помощь спасателей, однако, не понадобилась, туристы нашли выход сами.