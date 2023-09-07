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6 сентября, 23:51

В Иране при обрушении ледяной пещеры на экскурсии погибли супруги, ранен ребёнок

<p>Обрушившаяся ледяная пещера в Иране, где во время экскурсии погибли супруги и был ранен ребёнок. Обложка © <a href="https://www.farsnews.ir/isfahan/news/14020615000555/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%88-%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA?utm_source=Rambler&utm_medium=news&utm_campaign=transition" target="_blank" rel="noopener noreferrer">farsnews.ir</a></p>

Обрушившаяся ледяная пещера в Иране, где во время экскурсии погибли супруги и был ранен ребёнок. Обложка © farsnews.ir

Неподалёку от иранского Исфахана обрушилась ледяная пещера, погибла семейная пара, ранен ребёнок. Об этом информирует агентство Fars, ссылаясь на главу городского управления по кризисным ситуациям.

Семья отправилась в среду из Исфахана в Семиром на экскурсию. По пути был перевал Биджан, где на обочине дороги есть ледяные пещеры, а с зимы прошлого года накопилось много снега. Когда отдыхающие были внутри, пещера неожиданно обрушилась.

Специалисты групп Красного Полумесяца, служб экстренной помощи, полиции и кризисного управления были отправлены на место происшествия и провели поисково-спасательные операции. Ребёнку оказана медицинская помощь.

Четыре человека убиты при теракте в мечети в Ширазе, один из стрелков с оружием в бегах

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А ранее в Башкирии группа туристов потерялась в Киндерлинской пещере. Помощь спасателей, однако, не понадобилась, туристы нашли выход сами.

Лариса Сафронова
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