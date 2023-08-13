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13 августа, 17:30

Четыре человека убиты при теракте в мечети в Ширазе, один из стрелков с оружием в бегах

В результате теракта в мавзолее Шах-Черах в Иране погибло четыре человека

В городе Шираз провинции Фарс на юге Ирана сегодня произошёл теракт в мавзолее Шах-Черах. В настоящий момент известно о четверых погибших и пяти пострадавших. Об этом сообщил губернатор иранской провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе в беседе с агентством Fars.

Кадры, снятые очевидцами у мавзолея Шах-Черах. Видео © t.me / farsna

Два террориста предприняли попытку пробраться в мечеть, один из них задержан. Правоохранители пытаются найти второго, вооружённый преступник сбежал. По последним данным, он вёл огонь по собравшимся у входа в мавзолей людям. Здание оцепили, силовики контролируют территорию.

Британцев предупредили о возросшей угрозе терактов в Швеции

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12 августа в Новороссийске сотрудники правоохранительных органов предотвратили возможный теракт. У приезжего жителя Челябинской области в съёмной квартире было обнаружено самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

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Tasnim News

Юрий Лысенко
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