Четыре человека убиты при теракте в мечети в Ширазе, один из стрелков с оружием в бегах

В городе Шираз провинции Фарс на юге Ирана сегодня произошёл теракт в мавзолее Шах-Черах. В настоящий момент известно о четверых погибших и пяти пострадавших. Об этом сообщил губернатор иранской провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе в беседе с агентством Fars.

Кадры, снятые очевидцами у мавзолея Шах-Черах. Видео © t.me / farsna

Два террориста предприняли попытку пробраться в мечеть, один из них задержан. Правоохранители пытаются найти второго, вооружённый преступник сбежал. По последним данным, он вёл огонь по собравшимся у входа в мавзолей людям. Здание оцепили, силовики контролируют территорию.