В Новороссийске предотвратили возможный теракт
SHOT: На Кубани задержали жителя Южноуральска по подозрению в подготовке теракта
Задержанный по подозрению в подготовке теракта. Обложка © Telegram / SHOT
В Новороссийске сотрудники правоохранительных органов предотвратили возможный теракт. Как сообщает SHOT, самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами было обнаружено в съёмной квартире у приезжего жителя Челябинской области.
По информации телеграм-канала, сотрудники правоохранительных органов вышли на 35-летнего мужчину после того, как тот украл четыре тысячи рублей у продавщицы в овощной палатке. Полицейские нагрянули в квартиру к злоумышленнику и увидели там подозрительный цилиндрический предмет. Как выяснилось, это взрывное устройство, начинённое саморезами.
На допросе задержанный признался, что сам собрал взрывчатку, но не стал рассказывать, где собирался её применить. Мужчина приехал в Новороссийск из Южноуральска. Оперативники устанавливают его круг общения и выясняют, действовал ли он по указанию зарубежных кураторов.
Ранее Лайф писал о том, что в одном из дворов в Новой Каховке Херсонской области неизвестные заложили взрывчатку на детской площадке. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ и МВД.