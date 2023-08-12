Регион

Уведомления отключены

12 августа, 10:39

В Новороссийске предотвратили возможный теракт

SHOT: На Кубани задержали жителя Южноуральска по подозрению в подготовке теракта

<p>Задержанный по подозрению в подготовке теракта. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/55482" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Задержанный по подозрению в подготовке теракта. Обложка © Telegram / SHOT

В Новороссийске сотрудники правоохранительных органов предотвратили возможный теракт. Как сообщает SHOT, самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами было обнаружено в съёмной квартире у приезжего жителя Челябинской области.

По информации телеграм-канала, сотрудники правоохранительных органов вышли на 35-летнего мужчину после того, как тот украл четыре тысячи рублей у продавщицы в овощной палатке. Полицейские нагрянули в квартиру к злоумышленнику и увидели там подозрительный цилиндрический предмет. Как выяснилось, это взрывное устройство, начинённое саморезами.

На допросе задержанный признался, что сам собрал взрывчатку, но не стал рассказывать, где собирался её применить. Мужчина приехал в Новороссийск из Южноуральска. Оперативники устанавливают его круг общения и выясняют, действовал ли он по указанию зарубежных кураторов.

В Москве задержали планировавшего теракт подростка

В Москве задержали планировавшего теракт подростка

Ранее Лайф писал о том, что в одном из дворов в Новой Каховке Херсонской области неизвестные заложили взрывчатку на детской площадке. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ и МВД.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров