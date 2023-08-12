В Новороссийске предотвратили возможный теракт

В Новороссийске сотрудники правоохранительных органов предотвратили возможный теракт. Как сообщает SHOT, самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами было обнаружено в съёмной квартире у приезжего жителя Челябинской области.

По информации телеграм-канала, сотрудники правоохранительных органов вышли на 35-летнего мужчину после того, как тот украл четыре тысячи рублей у продавщицы в овощной палатке. Полицейские нагрянули в квартиру к злоумышленнику и увидели там подозрительный цилиндрический предмет. Как выяснилось, это взрывное устройство, начинённое саморезами.

На допросе задержанный признался, что сам собрал взрывчатку, но не стал рассказывать, где собирался её применить. Мужчина приехал в Новороссийск из Южноуральска. Оперативники устанавливают его круг общения и выясняют, действовал ли он по указанию зарубежных кураторов.