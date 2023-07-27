В Москве задержали планировавшего теракт подростка

В Москве задержали 17-летнего подростка, который планировал взорвать объект газопроводной сети. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Обыски в квартире подростка, задержанного за приготовление теракта в Москве. Фото © Telegram / Столичный СК

По данным следствия, парень тщательно готовился: искал соответствующие форумы в Интернете, где описывается способ и порядок изготовления и применения самодельных взрывчатых устройств, а также ресурсы, на которых опубликованы карты расположения объектов газопроводной сети в Московском регионе.

Он даже приобрёл компоненты для изготовления взрывчатки и хотел совершить теракт не позднее 29 января, однако совершить преступление ему не удалось: преступную деятельность пресекли следователи СК, а также сотрудники УФСБ, ЦПЭ УВД ГУ МВД и ГУПЭ МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление террористического акта).

"По уголовному делу проведены обыски по месту жительства фигуранта, в настоящее время он задержан, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", — уточнили в СК.