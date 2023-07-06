Раскрыты подробности ликвидации тюменца, который готовил теракт по наводке с Украины
ФСБ нейтрализовала жителя Тюмени при попытке подрыва объекта ТЭК
Житель Тюмени, пытавшийся совершить теракт на объекте ТЭК, о чём накануне сообщал Лайф, действовал по заданию украинских военизированных формирований. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России пресс-службе Следственного комитета.
В Тюменской области уничтожили мужчину, который собирался совершить теракт на объекте ТЭК. Видео © Telegram / Следком
По информации ЦОС, в Тюменской области была пресечена деятельность нескольких сторонников националистической идеологии, которые готовили теракт.
"При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём", — рассказали в спецслужбе.
В СК уточнили, что возбуждены уголовные дела о незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатого устройства, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о приготовлении к совершению теракта.
Напомним, об уничтожении предполагаемого террориста в Тюменской области Лайф рассказывал накануне. Подозрительного мужчину хотели задержать рядом с нефтегазовым распределительным узлом, однако он оказал сопротивление и ответным огнём был уничтожен. При себе у террориста нашли самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова.
Telegram / Следком