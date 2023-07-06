Раскрыты подробности ликвидации тюменца, который готовил теракт по наводке с Украины

Житель Тюмени, пытавшийся совершить теракт на объекте ТЭК, о чём накануне сообщал Лайф, действовал по заданию украинских военизированных формирований. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России пресс-службе Следственного комитета.

В Тюменской области уничтожили мужчину, который собирался совершить теракт на объекте ТЭК. Видео © Telegram / Следком

По информации ЦОС, в Тюменской области была пресечена деятельность нескольких сторонников националистической идеологии, которые готовили теракт.

"При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём", — рассказали в спецслужбе.

В СК уточнили, что возбуждены уголовные дела о незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатого устройства, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о приготовлении к совершению теракта.