Регион

Уведомления отключены

6 июля, 07:30
12974

Раскрыты подробности ликвидации тюменца, который готовил теракт по наводке с Украины

ФСБ нейтрализовала жителя Тюмени при попытке подрыва объекта ТЭК

Житель Тюмени, пытавшийся совершить теракт на объекте ТЭК, о чём накануне сообщал Лайф, действовал по заданию украинских военизированных формирований. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России пресс-службе Следственного комитета.

В Тюменской области уничтожили мужчину, который собирался совершить теракт на объекте ТЭК. Видео © Telegram / Следком

По информации ЦОС, в Тюменской области была пресечена деятельность нескольких сторонников националистической идеологии, которые готовили теракт.

"При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём", — рассказали в спецслужбе.

В СК уточнили, что возбуждены уголовные дела о незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатого устройства, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о приготовлении к совершению теракта.

В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ

В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ

Напомним, об уничтожении предполагаемого террориста в Тюменской области Лайф рассказывал накануне. Подозрительного мужчину хотели задержать рядом с нефтегазовым распределительным узлом, однако он оказал сопротивление и ответным огнём был уничтожен. При себе у террориста нашли самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова.

Обложка ©

Telegram / Следком

Илья Суриков
  • Новости
  • ФСБ России
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Тюменская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров