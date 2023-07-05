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5 июля, 07:28

Под Тюменью уничтожили диверсанта, который хотел взорвать нефтегазовый узел и отстреливался от полиции

SHOT: Предполагаемого террориста уничтожили в Тюменской области

Предполагаемого террориста уничтожили оперативники в лесу возле деревни Кукушки в Тюменской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники попытались задержать мужчину, но он стал отстреливаться из пистолета и был убит ответным огнём. При себе у диверсанта обнаружили самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с полным боекомплектом.

Предположительно, террорист хотел устроить взрыв на стратегическом объекте. Сейчас выясняется его личность и устанавливаются его связи с зарубежными кураторами.

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А накануне, 4 июля, сотрудники ФСБ задержали в Тюмени ещё одного гражданина России, который склонял военных к переходу на сторону противника после прибытия в зону специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело о госизмене, фигуранту грозит пожизненный срок.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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