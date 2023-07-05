Под Тюменью уничтожили диверсанта, который хотел взорвать нефтегазовый узел и отстреливался от полиции

Предполагаемого террориста уничтожили оперативники в лесу возле деревни Кукушки в Тюменской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники попытались задержать мужчину, но он стал отстреливаться из пистолета и был убит ответным огнём. При себе у диверсанта обнаружили самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с полным боекомплектом.

Предположительно, террорист хотел устроить взрыв на стратегическом объекте. Сейчас выясняется его личность и устанавливаются его связи с зарубежными кураторами.