В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали за госизмену уроженца Украины, который оказывал финансовую поддержку ВСУ. Это произошло в аэропорту Кольцово, когда он прилетел из-за границы, сообщает УФСБ по Свердловской области.

Задержание мужчины за госизмену в Екатеринбурге. Видео © Управление ФСБ России по Свердловской области

"Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы Российской Федерации", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 39-летний мужчина во время спецоперации переводил деньги на банковский счёт, который использовался для сбора средств в поддержку Вооружённых сил Украины. В сообщении также сказано, что задержанный приобрёл оборудование для передачи координат расположения ВС РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.