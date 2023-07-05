Регион

Уведомления отключены

5 июля, 07:17

В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, который финансировал ВСУ

В аэропорту Екатеринбурга задержали за госизмену мужчину, помогавшего ВСУ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали за госизмену уроженца Украины, который оказывал финансовую поддержку ВСУ. Это произошло в аэропорту Кольцово, когда он прилетел из-за границы, сообщает УФСБ по Свердловской области.

Задержание мужчины за госизмену в Екатеринбурге. Видео © Управление ФСБ России по Свердловской области

"Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы Российской Федерации", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 39-летний мужчина во время спецоперации переводил деньги на банковский счёт, который использовался для сбора средств в поддержку Вооружённых сил Украины. В сообщении также сказано, что задержанный приобрёл оборудование для передачи координат расположения ВС РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.

Москвич пытался вступить в "Правый сектор", но отправился в колонию на 10 лет

Москвич пытался вступить в "Правый сектор", но отправился в колонию на 10 лет

Ранее Лайф рассказывал о том, что сотрудники ФСБ задержали в Тюмени гражданина России, который склонял военных к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону специальной военной операции.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров